Garfield: Una missione gustosa, una clip in anteprima esclusiva per presentarvi la cattiva del film

In Garfield: Una missione gustosa, al cinema dal 1° maggio con Eagle Pictures, il nostro amato felino sbafalasagne deve affrontare una terribile minaccia: ne sarà all'altezza? Soprattutto, ne avrà voglia? In anteprima esclusiva vi presentiamo una scena in italiano del film, doppiato da Maurizio Merluzzo.

Dal 1° maggio è al cinema Garfield: Una missione gustosa, ritorno sul grande schermo del popolare personaggio creato da Jim Davis: possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano del film, che come doppiatore nostrano del felino protagonista ha Maurizio Merluzzo. In questa sequenza Garfield, suo padre Vic e il cane Odie fanno la conoscenza della cattiva della storia, insieme ai due suoi scagnozzi...



Garfield: Una missione gustosa: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima Esclusiva - HD

Garfield: Una missione gustosa, la trama e il trailer italiano del cartoon