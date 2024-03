Garfield: Una missione gustosa, ecco il nuovo trailer ufficiale italiano del nuovo film animato a maggio al cinema

News Cinema

Con la voce di Maurizio Merluzzo, ironia della sorte, torna al cinema il celebre gatto arancione in Garfield: Una missione gustosa. Ecco il trailer ufficiale italiano con la voce di Maurizio Merluzzo.

Chi non conosce Garfield, il pestifero gatto arancione goloso di lasagna, creato dalla matita di Jim Davis nel 1978 e diventato protagonista di serie tv e lungometraggi d'animazione, per non parlare del merchandising? Bene, allora vi farà piacere sapere che il gattone sta per tornare in Garfield: Una missione gustosa, che arriverà al cinema il primo maggio con Eagle Pictures e che per l'occasione è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale italiano, in cui Garfield ha la voce del popolare youtuber, doppiatore e wrestler Maurizio Merluzzo, che sarà, per ironia della sorte, il primo "pesce" a dare voce a un felino e che se la cava benissimo nell'impresa. Ecco le immagini.



Garfield: Una missione gustosa: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Garfield: Una missione gustosa, la trama

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.