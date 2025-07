Garfield - Una missione gustosa avrà un sequel con Chris Pratt

News Cinema

Dopo il successo del precedente film d'animazione, Garfield tornerà al cinema con un sequel diretto che coinvolgerà anche Chris Pratt.

Garfield non ne ha mai abbastanza delle lasagne e neppure del grande schermo. A confermare il ritorno dell’amatissimo gatto dal pelo rosso è Chris Pratt, che di recente ha prestato la sua voce al gatto in questione in Garfield - Una missione gustosa. Secondo quanto riferito da The Wrap, Alcon Entertainment avrebbe dato il via al sequel di Garfield, prevedendo il ritorno goloso del suo protagonista.

Garfield - Una missione gustosa tornerà con un sequel e ci sarà anche Chris Pratt

Film d’animazione distribuito in sala nel corso del 2024, Garfield ha riacceso l’entusiasmo del pubblico nei confronti di un personaggio animato intramontabile e che a quanto pare tornerà con un diretto sequel. Ma ci sarà anche Chris Pratt nel cast originale? Secondo The Wrap, l’attore di Jurassic World e Guardiani della Galassia è stato confermato nel pacchetto, per cui riprenderà il ruolo da protagonista. Anzi, ad oggi è l’unico nome confermato del sequel. Non è stato ancora rivelato chi si occuperà della regia o della sceneggiatura. Chris Pratt, in ogni caso, figurerà anche da produttore.