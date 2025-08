Galactus vs. Thanos: chi avrebbe la meglio se si affrontassero nel Marvel Cinematic Universe?

News Cinema

Dopo aver visto I Fantastici 4: Gli Inizi, molti di voi si saranno chiesti: chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Galactus e Thanos, indimenticato antagonista degli Avengers? Proviamo a dare una risposta, mettendo a confronto gli smisurati poteri dei due villain del Marvel Cinematic Universe.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ultima fatica del Marvel Cinematic Universe, ha portato sul grande schermo una versione di Galactus (Ralph Ineson) mai così minacciosa. Il Divoratore di Mondi ha smisurati poteri, ma è davvero il villain più potente mai apparso nei film Marvel? Recentemente, in Thunderbolts*, abbiamo scoperto che, nel Bob di Lewis Pullman, vivono due entità dotate di superpoteri. Sentry è, essenzialmente, il Superman del MCU, in grado di affrontare tutti i Thunderbolts senza battere ciglio. Così come Void, l'alter ego malvagio, può trasformare i nemici in ombre e sfruttare le loro paure più oscure.

Galactus potrebbe aver la meglio anche su Sentry? Non è questa la domanda alla quale cercheremo di rispondere oggi. Quando si pensa ai cattivi del mondo Marvel, infatti, non si può non ricordare un altro iconico personaggio: Thanos (Josh Brolin). Il principale antagonista di Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019) ha dato filo da torcere ai nostri eroi ed è persino riuscito a sterminare metà della razza umana grazie alle Gemme dell'Infinito. Non possiamo fare a meno di chiederci: in un ipotetico scontro tra il Titano Pazzo e la mastodontica entità cosmica, chi uscirebbe a testa alta e chi con le ossa rotte?

I poteri di Galactus

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, mostra efficacemente la potenza e le proporzioni di Galactus. Quando Sue (Vanessa Kirby), Reed (Pedro Pascal), Johnny (Jospeh Quinn) e Ben (Ebon Moss-Bachrach) giungono sulla sua nave, il cattivo li sovrasta in modo assoluto, dimostrando quanto sia spaventoso. Sulla Terra, Galactus non può mostrarsi in tutta la sua grandezza, perché questo gli renderebbe molto più difficile catturare Franklin Richards. Come nei fumetti, anche nel MCU il villain possiede il Potere Cosmico: manipola energia cosmica, può creare o distruggere materia e cambiare dimensione a piacimento, ma non solo.

A giudicare dalla rapidità con cui si riprende dalle ustioni agli occhi causate dalla Torcia Umana, possiede anche il potere della guarigione. Inoltre, mantiene intatta la sua reputazione di Divoratore di Mondi: il film mostra come Galactus abbia divorato diversi pianeti, prima di raggiungere la Terra. La sua superforza supera quella di molti dei personaggi più potenti del MCU: basti osservare con che facilità, nel film, lancia La Cosa nello spazio. Galactus esisteva prima ancora dell'universo da cui provengono i Fantastici Quattro, quindi la sua immortalità è un altro punto di forza. È anche dotato di telecinesi, che gli consente di spostare Silver Surfer (Julia Garner) e il piccolo Franklin con la mente.

I poteri di Thanos

Per quanto riguarda Thanos, il MCU ha mostrato in ben due film tutto ciò che l'ambizioso Titano poteva fare. Sebbene il Guanto dell'Infinito sia la principale fonte di potere di Thanos, senza di esso il villain non è certo indifeso: tutt'altro. Tanto per iniziare, è dotato di forza sovrumana e invulnerabilità. Ricordate che, all'inizio di Avengers: Infinity War, si sbarazza rapidamente di Hulk (Mark Ruffalo) in uno scontro diretto? Detto questo, il Guanto dell'Infinito rendeva Thanos un personaggio infinitamente più forte, anche se conteneva solo un paio di Gemme. Ma tra i suoi poteri ci sono anche il teletrasporto, un'intelligenza superiore, la telecinesi e la capacità di manipolare energia e materia.

Galactus vs. Thanos: chi vince e perché

È molto più probabile che, in un uno scontro tra Galactus e Thanos nel MCU, sarebbe il primo a vincere. Pensiamo al destino di entrambi i cattivi: Thanos ha spazzato via metà dell'universo in Avengers: Infinity War ma viene ucciso dal Thor di Chris Hemsworth all'inizio di Avengers: Endgame, dopo essere stato indebolito dalla distruzione delle Gemme dell'Infinito. Non è tutto: una versione di Thanos quasi al massimo della sua potenza è stata sconfitta dagli Avengers in Endgame, con Iron Man (Robert Downey Jr.) che lo ha superato in astuzia per impossessarsi del Guanto dell'Infinito.

In I Fantastici Quattro: Gli Inizi, anche la Prima Famiglia tenta di superare in astuzia Galactus. E Reed Richards potrebbe essere persino più intelligente di Tony Stark. Tuttavia, Galactus riesce ad intercettare l'inganno ed evita di cadere nella trappola. Senza l'intervento provvidenziale di Silver Surfer, il potere di Sue Storm non sarebbe stato sufficiente a spingerlo attraverso il portale. Galactus, per altro, non è stato ucciso, ma spedito ai confini dell'universo. In uno scontro con Thanos, Galactus e il suo Potere Cosmico metterebbero facilmente il Titano al tappeto, se quest'ultimo non avesse le Gemme dell'Infinito. Se le avesse, lo scontro sarebbe più serrato, ma ci sono ottime probabilità che Galactus vincerebbe comunque.

Galactus è il più potente tra i personaggi del MCU?

Quali protagonisti del MCU potrebbero essere paragonati a Galactus? Sembra che Franklin Richards, crescendo, potrebbe diventare più potente di lui. Non a caso, Galactus voleva che Franklin prendesse il suo posto. E, anche da neonato, è abbastanza potente da resuscitare Sue Storm. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) può riscrivere la realtà, Loki (Tom Hiddleston) controlla il Multiverso, Sentry/Void ha poteri smisurati e Capitan Marvel (Brie Larson) è praticamente indistruttibile... ma come se la caverebbero faccia a faccia con Galactus? Il villain de I Fantastici Quattro: Gli Inizi è un'entità cosmica e una forza necessaria per l'equilibrio del cosmo. Difficile che qualcuno dei nostri eroi possa reggere il confronto, ma siamo curiosi di scoprire in che modo (e contro chi) il Marvel Cinematic Universe giocherà in futuro la 'carta Galactus'.