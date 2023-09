Gabriel Guevara arrestato a Venezia per stupro

News Cinema

il protagonista di È colpa mia? Gabriel Guevara è stato arrestato sabato a Venezia con l'accusa di stupro. L'attore non era stato invitato direttamente dal Festival, come ha subito precisato la Biennale.

Al Festival di Venezia c'è stato un inatteso fuori programma, che non ha nulla a che vedere con la selezione dell'ottantesima Mostra d'Arte Cinematografica e che riguarda un idolo dei teenager: Gabriel Guevara. L'attore, diventato famoso grazie alla versione spagnola di Skam e soprattutto grazie al film È colpa mia? è stato arrestato nella giornata del 2 settembre, fra lo stupore generale.

Ma cosa ci faceva Gabriel Guevara al Lido di Venezia? Doveva prendere un premio, per la precisione il Filming Italy Best Movie International Award Young Generation. Avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento la sera di domenica 3 settembre, ma ovviamente così non è stato. Dell'assenza di Guevara si sono accorti i suoi fan, che lo aspettavano trepidanti armati di poster e pannelli.

Gabriel Guevara accusato di stupro

Gabriel Guevara è stato dunque messo in manette dalla polizia italiana. Il mandato di cattura è stato emesso dalle autorità francesi, dal momento che, proprio nel paese del Re Sole e del Camembert, l'attore è stato accusato di violenza sessuale. Ingenuamente, Gabriel aveva raccontato sui social della sua gita a Venezia.

Com'è naturale, la Biennale ha voluto precisare di non aver invitato Guevara per il Festival di Venezia, e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Anche la cerimonia di consegna del premio è stata annullata. In difesa dell’attore è intervenuta sua madre Marlene Morreau, che in video andato in onda su una tv spagnola ha dichiarato che Gabriel non è più tornato in Francia dall'età di 12 anni. La donna è una famosa modella, attrice e conduttrice francese. Sembra che la giustizia spagnola abbia risolto il caso in favore dell’attore tramite un comunicato nel quale si attesta che l’arresto è irregolare. Ecco la dichiarazione dell'avvocato di Gabriel Guevara. Lo stupro, comunque, risale a quando Gabriel era minorenne.

Speriamo che venga rilasciato a breve, una volta dimostrato l’errore di una detenzione che riteniamo irregolare.

La carriera di Gabriel Guevara

Oltre a conquistare il successo con Skam, Gabriel Guevara è diventato un’icona grazie al film È colpa mia?, un titolo che su Amazon Prime Video continua ad essere gettonatissimo. Approdato sulla piattaforma streaming a inizio giugno, vede protagonista anche Nicole Wallace ed è un teen drama incentrato su un amore "proibito". La vicenda si svolge a Los Angeles, è piena di colpi di scena ed è tratta dalla Trilogia della Colpa di Mercedes Ron. La regia è di Domingo González e sono in lavorazione anche due sequel: È colpa tua? Ed È colpa nostra?

Dopo Skam, Gabriel Guevara ha recitato nella serie Bosé e nella serie Netflix Tu non eres especial. Il suo film d'esordio è il drammatico Charter di Amanda Kernell.