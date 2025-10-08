Frankenstein, Jacob Elordi adorava trasformarsi nel mostro: "Le sedute di trucco erano estremamente liberatorie"

News Cinema

Durante la lavorazione di Frankenstein di Guglielmo del Toro, Jacob Elordi ha sopportato di buon grado le molte ore di trucco quotidiane, che lo hanno aiutato a entrare lentamente nel personaggio del mostro e gli sono state di sollievo.

Manca ormai poco al 22 ottobre, glorioso giorno in cui Frankenstein arriverà nelle sale cinematografiche, per poi approdare il 7 dicembre su Netflix, e se vi parliamo oggi del nuovo film di Guillermo del Toro è perché è in piena promozione e quindi arrivano notizie dai vari red carpet, dove regista e interpreti rispondono alle domande dei giornalisti.

In occasione della première presso l'Academy Museum of Motion Pictures, Jacob Elordi ha raccontato il suo lavoro sul mostro creato dal Dottor Frankenstein, interpretato da Oscar Isaac. L'attore ha sopportato di buon grado interminabili ore di trucco, che lo hanno aiutato tantissimo a entrare in parte. All'anteprima era presente anche Mike Hill, celeberrimo make-up artist nonché supervisore degli effetti speciali messo a capo del team del trucco prostetico. Quest'ultimo aveva già collaborato con Guillermo del Toro: per La forma dell’acqua, La fiera delle illusioni, Scary Stories to Tell in the Dark e Demeter - Il risveglio di Dracula. Del primo Guillermo ha scritto la sceneggiatura. Quanto al secondo, il regista è stato coinvolto nella primissima fase, dopodiché ha passato il timone ad André Øvredal.

Jacob Elordi e il trucco liberatorio

Parlando della sua trasformazione nel mostro di Frankenstein, Jacob Elordi ha voluto dunque sottolineare quanto sia stata positiva per lui l'esperienza.

Le sedute di trucco erano estremamente liberatorie per me. Ci volevano 10 ore per fare sì che abbandonassi me stesso e diventassi quest'altra cosa, ed era davvero un grande sollievo.

Passando a Mike Hill, la cosa più importante per lui era allontanarsi dagli altri Frankenstein cinematografici senza però sentirsi limitati da un punto di vista creativo:

È stato molto complicato, all'inizio, e anche un po’ scoraggiante creare un look completamente nuovo per la creatura di Frankenstein, ma non abbiamo voluto prendere ispirazione dalle sue rappresentazioni cinematografiche, preferendo piuttosto tener conto delle sue versioni letterarie, anzi del modo in cui Guillermo guardava a quelle versioni letterarie.

Ora che l’Intelligenza artificiale imperversa, sembra strano che Mark Hill non l'abbia utilizzata per la creazione del mostro. Ecco cosa ha detto in proposito:

La creatura è molto terrena. Bisogna che sia reale. Se la rendi troppo fantastica, poi diventa qualcosa di estraneo al film. A renderla fantastica è già il fatto che è nata dall'assemblaggio di parti del corpo ormai morte e riportata in vita. Sappiamo che è stata cucita, e tanto basta. Quindi non servono sfarzo e glamour e nemmeno la Computer Grafica. Deve rimanere terrena. Proprio per questa ragione gli abbiamo fatto i capelli marroni e non neri. Sembrava troppo scontato avere un personaggio con i capelli neri corvini. Al contrario doveva sembrare una persona vera e non un alieno, insomma uno di noi.

Frankenstein ha già debuttato in Italia per gli esperti del settore. Il film, infatti, è stato presentato in Concorso all'ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.