Frankenstein, la realizzazione del sogno di Guillermo del Toro: la recensione dell'adattamento visto a Venezia

Era un bambino quando per la prima volta Guillermo del Toro si è avvicinato alla storia di Frankenstein e finalmente riesce oggi a portarlo in concorso al Festival di Venezia e poi sulla piattaforma di Netflix Original. La recensione di Mauro Donzelli.

I sogni sono più intensi se si protraggono per anni. Nel caso di Guillermo del Toro, cantore di universi in cui i mostri si prendono la rivincita da secoli di ingiustizie e condanne, poter raccontare come si deve la sua versione di Frankenstein è un desiderio intenso fin dai 7 anni. Ha superato capricci adolescenziali e la piena età adulta, confermando la cocciutaggine di un sogno diventato ossessione. Basta pensare alla sua collezione a tema in cui lo si vede contento come un bambino. È la premessa doverosa per avvicinarci alla sua versione del classico racconto di Mary Shelley, tante volte adattato, saccheggiato e travisato, come nel caso di James Whale, la cui visione ha dato il via alla fedele infatuazione di Del Toro. Quel che è certo è quanto la storia debba ai mito di Prometeo e alla sua rappresentazione del progresso umano, di tecnologia e conoscenza come simbolo dell’ingegno umano. Tanto che il racconto uscì nel 1818 proprio con il titolo Frankenstein o il moderno Prometeo. Dopo Pinocchio, ecco il secondo film che sognava fin da bambino a diventare realtà

Nella versione di del Toro, le premesse sono le consuete, Victor Frankenstein è un scienziato molto abile e non poco ambizioso, preso dalle sue capacità e dalla sua visione, al punto di dar vita in seguito a un esperimento a una mostruosa creatura capace di sconvolgere la vita sua e del suo creatore. Oscar Isaac è il genio dalla smodata autostima, mentre sotto il trucco di vario genere c’è Jacob Elordi. Il rischio di bramare per così tanto tempo qualcosa e poi realizzarlo sembra concretizzarsi in queste due ore e mezza, in cui è percepibile più l’attenzione al dettaglio che il cuore caldo di un’emozione custodita per anni, quella della visione degli occhi di Boris Karloff, con il conseguente “fremito di riconoscimento, l'horror gotico divenne la mia chiesa e lui il mio messia”. Qui il messia ha forse perso di vista la libertà di visione di un pubblico interessato prima di ogni cosa a un racconto che fosse coinvolgente e magari commovente.

La sensazione straniante è quella di un giocattolo di grande impatto, colorato e cesellato fino al più piccolo dettaglio, ma difficile da giocare. Non si capisce bene come prenderlo in mano e dargli pienamente senso, rischia di rimanere un oggetto molto bello, ma privo dello scopo primario di portare piacere e godimento, oltre allo stupore. La ricerca forsennata del cantore del mostro come emarginato, e portatore si sacrosante rivendicazioni dopo secoli di torti, qui forse ha consumato per troppo tempo domande e risposte suggerite da questo inconsueto rapporto fra padre e figlio, capace di influenzare così tanto cinema, letteratura e molto altro.

Al centro della volontà di del Toro c’è una rivalutazione della mostruosa nascita, tante volte imputata a uno scienziato folle, qui data in pasto a un vero artista del progresso, un virtuoso ai limiti della star punk, che trasmette alla nascita rinnovata energia e vitalità. I mostri sono senz’altro gli eroi, al plurale, del regista, e Frankenstein ne rappresenta in qualche modo una buona sintesi, un padre con un figlio che si smarrisce, mentre del Toro si batte per renderlo presto prodigo, per riportare la violenza a una reazione naturale e istintiva, distribuendo responsabilità a chi non ha la sensibilità, o il cuore bambino, di relazionarsi a in maniera aperta e priva di pregiudizi. Frankenstein è un sogno che porta con sé, ma ora è diventato altro, magari il sogno di altri bambini che lo vedranno, oppure il risveglio di qualche spettatore più adulto.