Frank & Zed: il trailer di un incredibile horror fatto tutto con pupazzi

Verrà presentato in anteprima al Nightstream Film Festival un horror molto particolare di cui è appena uscito il trailer: si tratta di Frank & Zed, un film realizzato interamente con pupazzi dal suo creatore nell'arco di sette anni.

Chi conosce il mondo dell'animazione sa quanto tempo, cura e soldi ci vogliono per realizzare un film interamente con pupazzi. Non si è decisamente lasciato scoraggiare il regista e marionettista di Portland Jesse Blanchard, che ha impiegato ben 7 anni per dare alla luce questo Frank & Zed, un horror che verrà presentato in anteprima al nuovo Nightstream Film Festival che si svolgerà dall'8 all'11 ottobre.

Realizzato in modo interamente artigianale, il film, di cui è appena arrivato il teaser trailer (accompagnato dall'apprezzamento di maestri del genere horror) "è pieno fino al sanguinolento orlo di antichi segreti da tempo dimenticati, un castello maledetto e un mondo di personaggi incredibili che onorano l'eredità e l'umorismo dei Muppet e al tempo stesso lasciano il loro terrificante segno nel mondo del cinema".

Frank & Zed è stato girato da Blanchard in 4k nel suo garage e in uno studio nelle vicinanze, dove ha lavorato di notte e nei weekend finché due campagne su Kickstarter, nel 2015 e nel 2017, gli hanno concesso di dedicargli più tempo. Ha richiesto la creazione di 40 pupazzi appositamente realizzati, miniature, un cloud tank per creare le nuvole e il fumo e autentico fuoco.

Ho intrapreso questo viaggio sette anni fa - ha dichiarato Blanchard a Hollywood Reporter - che è il 20% della mia vita. So che il mondo che ho creato è solo un'illusione, che niente di questo è reale. Eppure in un certo senso Frank e Zed sono diventati miei cari amici. Ho avuto la fortuna di avere una squadra incredibile e le risorce per raccontare questa mia unica storia e non potrei essere più fiero del risultato finale. Questo film è il mio personale mondo di sogno portato in vita. E ora, grazie agli incredibili programmatori del Nighstream, altri potranno finalmente condividere quel sogno.

Giudicate voi dal breve trailer, che a noi sembra davvero interessante.