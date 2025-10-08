Francis Ford Coppola e il casting call in Calabria per Distant Vision

News Cinema

Mentre cerca i finanziamenti per il suo musical Glimpses of the Moon, Coppola non resta con le mani in mano e riprende Distant Vision, un suo progetto sperimentale che gira a intermittenza dal 2015. Stavolta le riprese si svolgono in Calabria.

Mentre sta ancora cercando i finanziamenti per il suo musical Glimpses of the Moon, Francis Ford Coppola non resta certo inattivo, facendo in questo concorrenza al coetaneo Ridley Scott. Era sfuggito a molti l'annuncio apparso il 26 settembre sui siti locali (come questo: https://www.citynow.it/open-casting-call-film-francis-ford-coppola-calabria/) di un casting call per una serie di figurazioni, da effettuarsi il 7 e l'8 ottobre a Reggio Calabria, per un suo film. Di cosa si tratta? Secondo i siti stranieri, anche se in Italia alcuni parlano di Glimpses of the Moon, l'ipotesi più probabile è Distant Vision, un altro progetto sperimentale iniziato nel 2015 e ispirato alla saga famigliare dei Buddenbrook di Thomas Mann.

Distant Vision e le riprese calabresi

Quella che si tratti di riprese per Distant Vision è ovviamente l'ipotesi di maggioranza. Il film, presentato da Coppola nel 2015 come un esperimento di live cinema, è ispirato alla saga famigliare dei Buddenbrook e racconta tre generazioni di una famiglia italo americana messa in crisi dall'avvento della televisione. Il progetto doveva continuare nel 2024, finanziato dagli incassi di Megalopolis, che purtroppo, come sappiamo, è stato un (immeritato) fallimento al box office. Non sappiamo dunque altro al momento sui finanziamenti e, in ogni caso, il titolo del progetto non è indicato nell'annuncio del casting, che riporta solo le caratteristiche delle persone ricercate, la data delle riprese, dicembre 2025, e le location, nelle zone di Reggio Calabria, Cosenza e Scilla. A breve dovremmo saperne di più e chissà che non rientri nel progetti anche Vittorio Storaro, che proprio in Calabria risiede e che potrebbe tornare a dare una mano al vecchio amico.

(foto di Frank Sun, Wikimedia Commons, 2024, post conferenza stampa di Megalopolis in Cannes)