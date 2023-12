Founders Day: il trailer di un nuovo horror slasher che ha a che fare con la storia americana

News Cinema

Il successo di Thanksgiving ci ha dimostrato che gli slasher sono più vivi che mai. Ecco il trailer di un altro film promettente, Founders Day, che uscirà in America a gennaio.

Il recente successo dei reboot di Scream e di Thanksgiving di Eli Roth ha dimostrato che lo slasher non è morto, ma è un genere ancora molto apprezzato dai fan dell'horror, specie quando è condito da una spruzzata di satira sociale o politica. Il 19 gennaio arriverà nei cinema americani Founders Day, un altro film del filone che si preannuncia molto promettente e di cui vi parleremo dopo avervi mostrato il trailer originale.

Founders Day, il cast e la trama

Alla regia di Founders Day c'è Erik Bloomquist, attore, che lo ha anche scritto insieme al fratello Carson, mentre gli interpreti sono Devin Druid, Emilia McCarthy, Amy Hargreaves, Catherine Curtin, William Russ, Naomi Grace, Olivia Nikkanen, Jayce Bartok, Andrew Stewart Jones, Tyler James White, Erik Bloomquist, Adam Weppler, Kate Edmonds, Dylan Slade e Arun Cameron Storrs. Questa una dichiarazione dei fratelli Bloomquist in merito al film: "Siamo felicissimi di collaborare con Dark Sky che conosce e ama il potere del cinema di genere come noi. Mentre infuria il caos della politica moderna, Founders Day è pronto per essere scatenato sul pubblico americano". Questa è la trama: Una cittadina viene sconvolta da una serie di terribili omicidi nei giorni che precedono un'accesa elezione del sindaco. Mentre volano le accuse e la minaccia di un killer mascherato oscura ogni angolo, i residenti devono affrettarsi a scoprire la verità prima che la paura divori la città.