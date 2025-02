FolleMente: una commedia sulle voci interiori a cui Paolo Genovese ha dato il volto e il corpo dei suoi attori del cuore

News Cinema

Nella commedia FolleMente, in uscita oggi nelle nostre sale, Edoardo Leo e Pilar Fogliati sono un uomo e una donna al primo appuntamento bersagliati dalle proprie voci interiori. Ogni voce o emozione ha il volto di un attore e l'insieme è fenomenale.

Esordisce oggi nelle sale italiane la nuova commedia diretta da Paolo Genovese, che come per Perfetti Sconosciuti sceglie di mettere a confronto una galleria di personaggi confinandoli in uno spazio ben delimitato che corrisponde a un appartamento. A dire la verità, soltanto i due protagonisti di FolleMente interagiscono fra loro in una casa, perché gli altri 8 personaggi, che comunque hanno grande importanza all'interno della narrazione, si trovano nella testa proprio dei due protagonisti, 4 da una parte e 4 dall'altra. Ognuno corrisponde a un'emozione o ad un atteggiamento, e nel corso del primo appuntamento fra un uomo di nome Piero e una donna di nome Lara, tentano di portare acqua al proprio mulino.

Nella mente di Lara ci sono Giulietta, Trilli, Scheggia e Alfa, mentre Piero è "abitato" da Eros, Romeo, Valium e dal Professore. Le loro baruffe e discussioni sono il motore della comicità del film, che sembra guardare al rapporto di coppia con una certa costernazione.

Se a interpretare Piero e Lara, Genovese ha chiamato Edoardo Leo e Pilar Fogliati, il regista ha voluto che Marco Giallini fosse Il Professore, Rocco Papaleo Valium, Claudio Santamaria Eros e Maurizio Lastrico Romeo. Passando alla mente di Lara, troviamo Vittoria Puccini nei panni di Giulietta e Claudia Pandolfi in quelli di Alfa. Emanuela Fanelli è Trilli e Maria Chiara Giannetta Scheggia. Quest'ultimo personaggio rappresenta l'anima rock e l'imprevedibilità di Lara, mentre Trilli è la sua parte più spontanea, Giulietta il suo lato romantico e Alfa il suo autocontrollo e la sua autorevolezza di donna che non perde occasione di citare Carla Lonzi, teorica dell'autocoscienza e del femminismo radicale. Passando a Piero, Eros rappresenta il suo erotismo e il suo lato giocoso, Romeo la sua tenerezza, Valium il suo cinismo e la sua pigrizia. E il Professore? Il Professore è un po’ il direttore dei lavori.

La parola alle emozioni di FolleMente

Quando Paolo Genovese e il cast di FolleMente hanno incontrato la stampa, gli interpreti delle 8 emozioni hanno condiviso con i presenti l'esperienza vissuta sul set svelando chi altro avrebbero voluto essere ne film

Vittoria Puccini (Giulietta)

Mi sono trovata molto bene con la mia squadra, siamo state un buon team e sicuramente non invidio Pilar Fogliati con tutta la confusione che aveva in testa. Noi emozioni al femminile ci siamo divertite come pazze. Se devo invidiare una delle mie "colleghe", forse si tratta di Trilli, perché nel film ha un suo modo di vivere le cose con leggerezza ma anche in maniera molto diretta. Al contrario di lei mi trovo spesso a prendere le cose troppo sul serio. Nemmeno Alfa mi dispiace, perché riesce a fiutare da lontano il pericolo, e infatti è quella che ci mette in guardia dalle eventuali catastrofi. E poi ha un buon intuito, mentre io sono molto più credulona, e in questo mi identifico completamente con Giulietta. Mi piace il romanticismo che Paolo ha voluto dare al personaggio, perché lo trovo un romanticismo rock, nel senso che Giulietta ha una bella energia ed è molto determinata.

Claudia Pandolfi (Alfa)

Sono meno radicale di Carla Lonzi, però dentro di me c'è comunque una certa fermezza e un forte desiderio di autodeterminazione. Nel mio caso, quindi, Paolo non ha lavorato in antitesi. Mi sono trovata molto a mio agio sul set, il clima era professionalmente festoso ma la lavorazione è stata snella. Nessuna di noi ha fatto troppo la monella, anzi siamo state molto disciplinate e in questo molto femmine, molto donne, e a tal proposito fatemi dire che io sono per la disparità di genere. Penso che in questo momento storico le relazioni fra uomini e donne siano così disequilibrate perché c'è stata per troppo tempo una prevalenza da parte dei maschi. Ammetto di non avere molta fiducia nella coppia, infatti il mio compagno ed io viviamo in case separate. Sono convinta che, allontanando gli uomini, si riesca a ragionare meglio. Non dobbiamo smettere di amarli, ma tenerli a una certa distanza sì.

Emanuela Fanelli (Trilli)

Nella vita sono un po' Alfa e, a sorpresa, un po' Giulietta. So che non lo direste mai, ma sono una tenerona, però faccio delle cose un po’ particolari, nel senso che penso troppo alle sciocchezze, mentre nel caso di decisioni importanti - tipo lascio il lavoro, cambio casa, prendo un cane - faccio uscire la mia parte istintiva, il che non va sempre bene, perché in certi casi ragionare porta frutti migliori. Come Trilli vorrei saper vivere alla giornata, perché così facendo darei molto più peso al fenomeno dell'esistenza.

Maria Chiara Giannetta (Scheggia)

Io sono molto coerente con il mio personaggio, che mi ha fatto trovare la scheggia che c'è in me. Ho cercato di entrare in contatto con Scheggia e di capirla, mettendo ordine nei suoi pensieri, il che significa che un po’ somiglio anche ad Alfa. E tuttavia avrei adorato essere Eros, che è un personaggio bellissimo. Avrei voluto interpretarlo con la libertà che Claudio ha avuto anche di muoversi all'interno del genere commedia. Qui parliamo sì di coppie, però anche di persone che devono combattere contro sé stesse prima di potersi presentare agli altri.

Marco Giallini (Il Professore)

Grazie a Paolo sono diventato professore tante volte. A differenza di Claudia, io non mi difendo dall'altro sesso. Non mi sono mai difeso dalle donne, mai.

Rocco Papaleo (Valium)

Il mio è un personaggio molto in bilico e bisognoso sia di affetto che di chimica, cose che io non conosco, perché, come sa chi ha studiato la mia biografia, sono sempre stato una persona piuttosto regolare, ad esempio andando a letto presto.

Maurizio Lastrico (Eros)

Ringrazio Paolo per avermi dato l'opportunità di giocare con questi matti a questo gioco teatrale fantastico. Per raccontare il mio personaggio, che per certi versi poteva essere una palla, ho puntato sul mio rapporto con Valium, il Professore ed Eros, per esempio ho cercato di considerare Giallo una specie di papà da cui ottenere l'approvazione. Poi ho lavorato sul contrasto con Santamaria, e con Valium mi sono sforzato di trovare una componente più ludica. Mi sarebbe piaciuto molto interpretare il personaggio di Claudia Pandolfi perché ha il controllo della situazione e una sorprendente tridimensionalità.

Claudio Santamaria (Eros)

Invidio me stesso perché lo rifarei da capo e perché mi sono molto divertito. Mi sono trovato benissimo nei panni adolescenziali di Eros e ho rispolverato il mio vecchio edonismo adolescenziale ma anche post adolescenziale. Questi personaggi sono più piccoli di noi perché rappresentano una parte di noi, e approfondirla è stato bellissimo. FolleMente è uno di quei film che non vorresti mai finire di girare. Con i miei colleghi è stato come giocare a ping-pong. Ci tengo a dire che Eros è la Spa del gruppo, perché vuole produrre endorfina per dare un po’ di vitalità ai suoi compagni di gioco e rinvigorire un po’ il cervello di Piero nonché alimentare il cuore, farlo pompare di più.

La sceneggiatura di FolleMente è opera di Paolo Genovese e Paolo Costella. Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e in collaborazione con Disney+ in associazione con Vice Pictures. Il distributore è Vision Distribution.