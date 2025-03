FolleMente: Paolo Genovese non si è ispirato a Inside Out, ma a uno spot di quasi 30 anni fa

News Cinema

FolleMente, sin dal primo trailer, è stato immediatamente etichettato come l'Inside Out italiano. Ma il regista Paolo Genovese ha davvero tratto ispirazione dal capolavoro Disney-Pixar? Che ci crediate o no, la storia gli frullava in testa dagli Anni Novanta...

FolleMente è nelle nostre sale da circa tre settimane e ha attirato al cinema frotte di spettatori, incuriositi dall'accattivante trailer. Quest'ultimo, sin dalla prima visione, difficilmente non ha fatto pensare alle premesse del capolavoro Disney Pixar ambientato nel mondo delle emozioni. Proprio come in Inside Out (2015), in FolleMente ascoltiamo i pensieri nella testa dei protagonisti, Lara (Pilar Fogliati) e Piero (Edoardo Leo), i cui tratti caratteriali sono rappresentati da bizzarri personaggi. La fonte d'ispirazione del regista Paolo Genovese, tuttavia, non è stata il celeberrimo lungometraggio d'animazione.

Andiamo con ordine. La commedia è ambientata a casa di Lara, che ha invitato Piero a cena per un primo appuntamento intimo e senza pressioni. Ma l'azione si svolge anche nelle affollatissime menti dei due, dove - a suon di consigli, gaffe e battutacce - si scontrano e confrontano le rispettive peculiarità caratteriali. In Lara, convivono una romanticona (Vittoria Puccini), una donna tutta d'un pezzo (Claudia Pandolfi), una creatura istintiva (Emanuela Fanelli), e una mina vagante un po' folle (Maria Chiara Giannetta). Nel cervello di Piero, ci sono il Professore tutto d'un pezzo (Marco Giallini), un uomo estremamente sensibile (Maurizio Lastrico), un individuo stralunato e ansioso (Rocco Papaleo) e un partner focoso (Claudio Santamaria).

La serata scorre tra figuracce, imprevisti e indiscutibile feeling, ma riusciranno i due a gettare le maschere e lasciarsi andare, trovando il coraggio di essere se stessi? In soldoni, è possibile 'spegnere' il cervello?

FolleMente: Paolo Genovese e lo spot per il canone Rai

Inside Out ci racconta un'età diversa della vita, ovvero l'infanzia della piccola Riley. La sua mente, il quartier generale, è gestita da Gioia, Paura, Rabbia e Tristezza. Le somiglianze con FolleMente sono, se vogliamo, evidenti. Eppure Paolo Genovese, ai microfoni di AlaNews, ha chiarito che il soggetto del film era nel suo cassetto da tanto tempo. Precisamente dal 1999, quando ha realizzato uno spot pubblicitario per il canone Rai, il cui slogan era Rai, di tutto e di più.

Il concetto era che in ogni abbonato Rai ce ne sono tanti, cerchiamo di accontentarli tutti. In quello spot, ogni volta c’era un protagonista che combatteva con i suoi personaggi interiori. Si sentivano le voci dei personaggi in tante diverse situazioni: chi la pensava in un modo e chi in un altro. Era una rappresentazione del fatto che tutti siamo pluriabitati e abbiamo tante esigenze diverse.

La prima intuizione, dunque, risale a ben 26 anni fa e, per scacciare ogni dubbio, Genovese si è soffermato sulle differenze tra FolleMente e Inside Out. "Mi piaceva l’idea del caos nella testa - ha continuato - al tempo pensai di costruirci una storia, ma solo cinque anni fa, con i miei sceneggiatori, abbiamo iniziato a pensare di raccontare il caos interiore dentro delle persone umane. Inside Out è fatto con i cartoni e con le emozioni, FolleMente parla delle personalità".

Non dimentichiamo, infine, che la produzione della commedia del papà di Perfetti Sconosciuti è in collaborazione con Disney+. Pertanto, evidentemente, nessun ipotetico conflitto ha ragion d'essere.