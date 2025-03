FolleMente non si ferma al boxoffice italiano del weekend, è il nuovo Perfetti sconosciuti?

News Cinema

Paolo Genovese sembra proprio aver fatto centro col suo corale FolleMente, ancora primo al botteghino italiano del weekend, nonché saldamente in testa ai migliori incassi dell'anno, con ben 12 milioni di euro. Seconda posizione per Mickey 17 con Robert Pattinson.

FolleMente non è semplicemente primo al boxoffice italiano del weekend, con 2.252.000 euro: il film di Paolo Genovese ha ora raggiunto il ragguardevole totale di 12.206.200 euro (fonte Cinetel), distaccando di quasi tre milioni Io sono la fine del mondo, diventando quindi il miglior incasso dell'anno solare, oltretutto sempre più difficile da battere. Il viaggio nella mente di Edoardo Leo e Pilar Fogliati al primo appuntamento continua a divertire: se si pensa a Perfetti sconosciuti dello stesso regista, foriero di 17.370.300 nel 2016, potremmo essere sulla buona strada per bissare. Nel frattempo la mente femminile (Fanelli-Giannetta-Puccini-Pandolfi) e quella maschile (Papaleo-Santamaria-Giallini-Lastrico) ringraziano all'unisono.

Secondo posto per la beffarda sci-fi grottesca di Bong Joon Ho Mickey 17, dove Robert Pattinson è un "sacrificabile" nello spazio: muore per le più disparate ragioni, si reincarna in suoi cloni, mentre la sua mente viene preservata periodicamente in backup. Almeno finché qualcosa va storto... da noi il lungometraggio, che vede nel cast anche Naomi Ackie, Mark Ruffalo e Toni Collette, è partito con 814.500 euro in quattro giorni. Stando al quotidiano sudcoreano Hankook Ilbo, il film è costato quasi 120 milioni di dollari, per cui la sua partenza mondiale da 53.300.000 non sembra commisurata alla spesa. Qualcuno suggerisce che la bizzarria sia costata un po' troppo...

Anora di Sean Baker, vincitore della Palma d'oro a Cannes e di cinque premi Oscar (tra cui quello alla migliore attrice, Mikey Madison), ricompare in terza posizione grazie al rilancio: raccoglie altri 525.640 euro, per un totale italiano di 1.515.200. Nel mondo si fa forte di 46.203.400 dollari, per un costo contenuto sui 6 (fonte intervista su KCRW).