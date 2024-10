Flow, un nuovo trailer del gioiello animato di Gints Zilbalodis

News Cinema

Già presentato a Cannes, in passaggio ad Alice nella Città durante la prossima Festa di Roma, si avvicina Flow - Un mondo da salvare, acclamato film di animazione dell'autore lettone Gints Zilbalodis. Ecco un nuovissimo trailer. Al cinema dal 7 novembre.

Il 7 novembre arriverà in sala Flow - Un mondo da salvare, l'acclamato film di animazione del lettone Gints Zilbalodis, una favola post-apocalittica interpretata da animali non parlanti, narrata solo con immagine, suono e musiche: un'esperienza di cui gustare un ulteriore assaggio nel nuovo trailer italiano che vi proponiamo qui in basso, dove il gatto protagonista affronta l'inondazione e conosce i suoi compagni di viaggio, attraversando una Terra dai connotati diversi da quelli che conosciamo...



Flow - Un mondo da salvare: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione - HD

L'animazione in odore di Oscar dalla Lettonia: Flow - Un mondo da salvare

Protagonista di Flow - Un mondo da salvare è la storia di un gatto, sorpreso da un'apocalittica inondazione: la sua vita tranquilla viene interrotta, in un mondo dove l'essere umano sembra scomparso. Nel tentativo di sopravvivere, salta su una barca alla deriva, dove è già salito un capibara e presto saliranno un lemure, un cane e un maestoso uccello, che sembra prendere in simpatia il protagonista felino. Dove andranno? È importante il punto di arrivo? O non è forse più importante imparare a cavarsela insieme?

Gints Zilbalodis, fondatore del Dream Well Studio, si era già fatto notare una decina d'anni fa per diversi cortometraggi animati, alcuni dei quali ripensati e confluiti nel suo lungometraggio d'esordio, Away (2019), che trovate su numerose piattaforme streaming e che realizzò interamente da solo. Flow rappresenta il suo passo avanti: realizzato col contributo di più studi di animazione europei, è il film che rappresenterà la Lettonia ai prossimi premi Oscar, dopo essere stato acclamato al Festival di Cannes, ad Annecy e - ne siamo sicuri - anche durante l'imminente edizione di Alice nella Città, nell'ambito della Festa di Roma, dove sarà proiettato mercoledì 23 ottobre.