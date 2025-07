Fixed - Un'ultima avventura, ecco il teaser red band del film animato per adulti di Genndy Tartakovsky

News Cinema

Il 13 agosto debutta in streaming su Netflix il nuovo film animato per adulti (ma niente di scabroso, sia ben inteso) realizzato da un animatore leggendario come Genndy Tartakovsky. Ecco il teaser, regolarmente red band, di Fixed - Un'ultima avventura.

Serie come Il laboratorio di Dexter, Le Superchicche, Samurai Jack, e film come la serie di Hotel Transyvania: bastano questi titoli come biglietto da visita per Genndy Tartakovsky, uno degli animatori più importanti dei nostri anni. Se a tanti rimane l'amaro in bocca per il suo mai realizzato film su Popeye, altrettanti potranno gioire di fronte alla notizia per cui, dal 13 agosto prossimo in streaming su Netflix, sarà possibile vedere un suo nuovo film. Si intitola Genndy Tartakovsky, ed è un'animazione pensata per gli adulti che racconta di Bull, un cane che decide di trascorrere un'ultima notte di eccessi e sregolatezze e libido scatenata prima del giorno in cui i suoi padroni lo faranno sterilizzare.

Nella sua versione originale Fixed vede coinvolti come doppiatori Adam Devine, Idris Elba, Kathryn Hahn, Fred Armisen, Bobby Moynihan, Beck Bennett, Michelle Buteau e River Gallo, e questo che vedete qui di seguito è il suo primo, sboccatissimo teaser. Ovviamente, red band.

Fixed: il teaser red band del film