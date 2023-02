Five Nights At Freddy's - Jason Blum annuncia l'inizio delle riprese dell'atteso horror tratto dal videogioco

News Cinema

Dopo anni di stallo, il film horror tratto da Five Nights At Freddy's è finalmente in lavorazione. Ecco tutto quello che sappiamo sull'attesa trasposizione.

Sono finalmente cominciate le riprese del film horror tratto dal videogioco Five Nights At Freddy's. Ad annunciarlo, con un tweet sul proprio profilo, il produttore Jason Blum. Una nuova saga è quindi pronta a ritagliarsi il giusto spazio nell'offerta sempre più vasta della Blumhouse Productions.

Five Nights At Freddy's - I primi dettagli del progetto horror targato Blumhouse

Blum, nelle scorse ore, ha infatti condiviso una foto del dietro le quinte della produzione del film. L'immagine, intitolata semplicemente Day 1 #FNAF, mostra alcuni monitor che svelano le riprese della macchina da presa - offrendo un primo sguardo a Vanny, il cattivo di Security Brech, l'ultimo capitolo della saga videoludica. Il ciak, inquadrato sempre nella foto, rivela invece il titolo - provvisorio - della pellicola: Bad Cupcake.

A dirigere l'horror sarà Emma Tammi. Il coinvolgimento della regista era stato già ufficializzato, da Jason Blum, ad ottobre 2022. Dell'adattamento di Five Nights At Freddy's si vocifera, del resto, dal 2015 e sono molti i nomi che, nel corso del tempo, sono stati affiancati al progetto, da Gil Kenan a Chris Columbus. Tammi si è occupata anche della stesura della sceneggiatura, insieme al creatore del videogioco, Scott Cawthon, e a Seth Cuddeback. A produrre il film è invece Cawthon, insieme a Jason Blum ed in associazione con Striker Entertainment. A dicembre sono stati poi resi noti i primi membri del cast, Matthew Lillard, Josh Hutcherson - conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Peeta Mellark nella saga Hunger Games - e Mary Stuart Masterson. Lillard presterà corpo e voce a William Afton - il principale antagonista del videogioco - mentre Hutcherson vestirà i panni di Mike Schmidt, la guardia di sicurezza notturna che i giocatori "controllano" nel primo capitolo. Il ruolo di Masterson non è invece stato ancora rivelato. Gli animatronic, elemento fondamentale della saga, saranno invece realizzati dal Jim Henson’s Creature Shop. Five Nights at Freddy's, franchise horror di enorme successo, ha debuttato nel 2014 con il videogioco creato da Scott Cawthon, per poi arrivare a comprendere otto versioni successive e dozzine di spin-off. Elogiato dalla critica per aver inserito nuovi ed innovativi elementi nei giochi horror, Five Nights at Freddy's ha poi ispirato una serie di libri, fumetti e giochi da tavolo. Dopo anni di stallo, la saga è ora pronta a conquistare anche il cinema. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, che verranno probabilmente condivisi da Jason Blum sul proprio profilo Twitter.