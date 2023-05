Five Nights at Freddy's: ecco il poster e il teaser trailer dell'horror dalla saga videoludica

News Cinema

Jason Blum ha diffuso il poster e il trailer di Five Nights at Freddy's, adattamento Blumhouse della saga videoludica horror. Nel cast Josh Hutcherson, Matthew Lillard e Mary Stuart Masterson.

E' arrivato il primo teaser trailer di Five Nights at Freddy's, l'atteso film horror tratto dalla saga videoludica di genere survival, iniziata nel 2014, e trasportata al cinema dalla Blumhouse, con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio e Mary Stuart Masterson. In America come già si sapeva il film uscirà il 27 ottobre distribuito da Universal, da noi ancora non si sa ma supponiamo in una data limitrofa.

Five Nights at Freddy's: il gioco e il film

Il videogame è un horror survival indipendente, che si è conquistato un grosso seguito tra i giocatori, tanto che al primo sono seguiti tre sequel principali, che hanno dato vita in totale a 18 giochi tra spin-off e troll-games, nonché merchandising, libri, libri da colorare, un'attrazione horror e moltissime altre cose. Nel film, diretto da Emma Tammi e con le creature animatroniche del Jim Henson's Creature Shop, i protagonisti, come nel gioco, dovranno sopravvivere per cinque notti nella pizzeria Freddy Fazbear, dove questi esseri si animano la notte e reclamano un tributo di sangue. I giocatori devono evitare di essere infilati nel costume da mascotte e uccisi dagli animatronic. Il tutto visto attraverso l'occhio delle telecamere di sorveglianza. In Five Nights at Freddy's,& Josh Hutcherson è il guardiano notturno appena assunto. Dato il cast, immaginiamo che ci attenderà un bel divertimento.