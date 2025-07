Five Nights at Freddy's 2: ecco il primo trailer ufficiale in italiano del sequel!

News Cinema

Dopo l'enorme successo mondiale di Five Nights at Freddy's il numero 2 si mostra col primo trailer ufficiale in italiano.

Il 4 dicembre arriverà al cinema Five Nights at Freddy's 2, sequel del grande successo Blumhouse, tratto da una popolare serie di videogiochi. Tornao alcuni dei protagonisti del primo film, tra cui Josh Hutcherson, ex guardiano di Freddy's, Elizabeth Lail, Matthey Lillard e la piccola Piper Rubio. Ma soprattutto tornano loro, i malefici animatronici, che, come in ogni horror che si rispetti, dopo esser stati rsvegliati escono nel mondo reale in cerca di vittime. Questo è il primo trailer ufficiale in italiano.

Five Nights at Freddy's 2: che succede nel sequel e i nuovi arrivi nel cast

Questa la trama del film: È passato un anno dall'incubo soprannaturale alla Freddy Fazbear's Pizza. Le storie su ciò che è accaduto lì sono state trasformate in una leggenda locale che ha ispirato il primo Fazfest della città. L'ex guardia di sicurezza Mike (Josh Hutcherson) e l'agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby (Piper Rubio), la verità sul destino dei suoi amici animatronici. Ma quando Abby sgattaiola fuori per ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, si scatenerà una serie di eventi terrificanti, che riveleranno oscuri segreti sulla vera origine di Freddy's e sveleranno un orrore a lungo dimenticato e nascosto per decenni.

Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Freddy Carter (Shadow and Bone, Pennyworth), Wayne Knight (Jurassic Park, Seinfeld), Mckenna Grace (franchise Ghostbusters, Annabelle 3) e l'icona dell'horror Skeet Ulrich (Scream, Riverdale). Five Nights at Freddy's 2 è diretto dall'acclamata regista Emma Tammi, già alla regia del primo film, ed è scritto dal creatore della serie di videogiochi Scott Cawthon. Il film è prodotto dal fondatore e CEO della Blumhouse Jason Blum e da Scott Cawthon, che insieme hanno prodotto il primo film. I produttori esecutivi sono la regista Emma Tammi, Beatriz Sequeira, Christopher Warner, Russell Binder e Marc Mostman. Il primo film di Freddy ha incassato la cifra record di 80 milioni di dollari nel mese di ottobre 2023, per poi raggiungere quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.