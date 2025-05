Fino alle Montagne: un pubblicitario di città diventato pastore scrive lettere in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva nelle sale il 29 maggio distribuito da Officine UBU Fino alle Montagne, storia vera di un pubblicitario di Montréal che va in Provenza a fare il pastore e riscopre il rapporto con la natura. Del film, diretto da Sophie Deraspe, vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva.

Quante persone fantasticano su un piano "b", pensando che prima o poi cambieranno vita, e invece non riescono a uscire dalla propria comfort zone e a misurarsi con qualcosa che non conoscono? Il giovane agente pubblicitario Mathyas, che lascia il Québec per trasferirsi in Provenza, non appartiene a questa categoria, solo che ha una visione romantica del lavoro che ha sempre sognato di fare, e prima di potersi occupare di un gregge deve necessariamente fare un bagno di realtà. La sua storia ce la racconta il film di Sophie Deraspe Fino alle montagne, tratto dal romanzo "D'où viens-tu, berger?" di Mathyas Lefebure. Si tratta di un libro autobiografico ambientato nei primissimi anni Duemila. Da allora la realtà è molto cambiata, fra crisi economica, pandemia e riscaldamento globale, così la regista ha deciso di ambientare la vicenda ai giorni nostri, riflettendo sul rapporto tra uomo e natura e concentrandosi sulla trasformazione interiore di un uomo che ha deciso di lasciarsi alle spalle la città, e con essa "un mondo materialista pieno di bollette da pagare, conformismo e vita regolata".

Fino alle montagne: la trama e il viaggio

Allo stesso modo di Mathyas Lefebure, Sophie Deraspe è andata nel Sud della Francia e sulle Alpi, come lei stessa ha raccontato:

Ho voluto vedere il mondo dei pastori, degli allevatori, il rapporto con la terra e le mandrie, ascoltarlo, assaporarlo, mettere i miei sensi al lavoro per essere in grado di renderlo nella sceneggiatura e nel film. Fin dall'inizio, ho pensato, e questo è stato confermato durante uno dei nostri più importanti sopralluoghi, che più lasciavamo che la realtà penetrasse nella finzione, più autenticità avremmo ottenuto dalle riprese.

Per la sceneggiatura la regista ha chiesto aiuto a Mathyas Lefebure, che ha detto:

Abbiamo fatto un viaggio nel paese delle pecore, in Francia, dove avevo scritto il libro, esplorando le location per le riprese, ed ero combattuto tra la mia identità di pastore e la mia identità di co-sceneggiatore. È stato un viaggio magnifico.

Nella storia di Mathyas, grande importanza ha una giovane donna di nome Élise, come ci spiega la sinossi di Fino alle Montagne

L'incontro con Élise, una giovane impiegata che sceglie di lasciare il lavoro per seguire Mathyas, porta una nuova luce nel percorso formativo del ragazzo, che riacquista fiducia in sé stesso e nel proprio obiettivo. I due, dopo aver ottenuto l'affidamento di un gregge di pecore, partono per la transumanza, compiendo un viaggio negli incantevoli paesaggi delle Alpi dell’Alta Provenza, dove si confronteranno con sfide e incontri che li condurranno verso un nuovo stile di vita in montagna.

Fino alle Montagne uscirà il 29 maggio distribuito da Officine UBU.

Fino alle montagne: una clip in anteprima esclusiva