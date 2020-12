Fino all'ultimo indizio: primo trailer italiano del film con Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek

News Cinema

È stato diffuso il trailer ufficiale italiano di Fino all’ultimo indizio, thriller di John Lee Hancock con i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

È fresco di caricamento online il primo trailer italiano del film Fino all'ultimo indizio (titolo originale The Little Thigs), un thriller psicologico che ha per protagonisti i tre premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. A dirigerli, su un copione scritto da lui stesso, c'è John Lee Hancock, già regista di Saving Mr. Banks e The Founder. Sembra che il trailer definisca già i ruoli della vicenda, ma solo vedendo il film potremo capire quali assi nella manica riservi la narrazione per il nostro intrattenimento.

La storia è narrata dal punto di vista del Vice Sceriffo della Kern County, Joe Deacon, interpretato da Washington, che viene inviato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Si trova invece coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine c'è il Sergente Jim Baxter che ha il volto di Malek e che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto in via non ufficiale. Mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Distribuito da Warner Bros., il film uscirà prossimamente.