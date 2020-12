The Little Things: Jared Leto e Denzel Washington nella prima foto del film e chi è il personaggio di Leto

News Cinema

Insieme a Rami Malek, Jared Leto e Denzel Washington sono i protagonisti del thriller psicologico The Little Things. La regia è di John Lee Hancock, l'uscita in sala è prevista per la fine di gennaio e oggi è arrivata la prima foto.

Mentre per vedere il thriller psicologico The Little Things dovremo aspettare il 29 gennaio del 2021, la prima foto è arrivata oggi e ritrae due dei protagonisti: il buono Denzel Washington e il villain Jared Leto. Manca il terzo protagonista del film, che è Rami Malek e che, come Washington, interpreta un poliziotto. Ambientato in una Los Angeles poco frequentata dal cinema perché marginale e un po’ pericolosa, The Little Things è diretto da John Lee Hancock, che poi è il regista di Saving Mr. Banks, The Founder e Highwaymen - L'ultima imboscata.

La prima fotografia di The Little Things arriva da Entertainment Weekly, che ha intervistato Jared Leto. L'attore ha parlato del suo personaggio, che si chiama Albert Sparma, e ha detto: “E' un tipo insolito. E’ un outsider, una pecora nera, qualcuno che è incastrato in una fase della vita che sente di non meritare. La sua benedizione e insieme maledizione è di avere una grande intelligenza e arguzia, che però non gli permettono di trovare un posto nel mondo".

Negli Stati Uniti The Little Things debutterà sia su HBO Max che in sala. Speriamo che arrivi presto anche da noi. Il cast è di notevole livello e sarà curioso e interessante vedere Denzel Washington e Rami Malek all'inseguimento di Leto.