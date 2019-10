Finché morte non ci separi: una clip della black comedy horror con Samara Weaving nelle nostre sale

News Cinema

È uscita giovedì 24, ed è una delle scelte migliori che potete fare per festeggiare Halloween al cinema.

"Un giochino cinematografico divertito e divertente che, proprio in virtù di questa sua natura così scanzonata, e della conseguente sfacciata ma mai presuntuosa esibizione dei suoi sottotesti, riesce a portare a segno un po' di colpi da non sottovalutare. Ottimo il casting, con Samara Weaving simpatica, caparbia e determinata." Così si è espresso il nostro Federico Gironi su Finché morte non ci separi, la black comedy horror uscita ieri nelle sale italiane, che pare rappresentare una delle scelte migliori a disposizione di chi volesse festeggiare Halloween al cinema.

Come forse saprete, il film racconta di una sposina novella, interpretata da Samara Weaving, che al posto della tradizionale notte di nozze tra le braccia del marito, si ritrova obbligata a rispettare una bizzarra tradizione di famiglia, che si rivelerà ben più di una semplice stranezza: dovrà pescare una carta per scegliere il gioco di cui sarà protagonista e, ahilei, vittima sacrificale a tutti gli effetti.

In questa clip del film, potete proprio vedere questo momento chiave, ed entrare nelle atmosfere gotiche e divertite che lo caratterizzano. Se poi il video per voi non fosse sufficiente, per saperne di più potete sempre leggere la recensione completa del Film Finché morte non ci separi.