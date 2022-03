Finale a sorpresa - Official Competition: il trailer italiano della commedia con Penelope Cruz e Antonio Banderas

News Cinema

Dop l'anteprima al Festival di Venezia 2021, Finale a sorpresa, il film con protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, arriva nei cinema il 21 aprile. Ecco il trailer italiano ufficiale del film.

Arriva nei cinema italiani il 21 aprile distribuito da Lucky Red, Finale a sorpresa - Official Competition, la commedia brillante diretta da Gastón Duprat e Mariano Cohn, su una sceneggiatura scritta dai due registi insieme a Andrés Duprat.



Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2021, tra le presentazioni speciali al Festival di Toronto e nella sezione di apertura del Festival di San Sebastian, Finale a sorpresa - Official Competition è stato accolto dalla critica e dal pubblico con grande entusiasmo e calore. Protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, che interpretano con ironia e intelligenza tre personaggi che racchiudono i peggiori cliché dello star system cinematografico, da quello Hollywoodiano fino al radicalismo di nicchia. Regalano tre interpretazioni irriverenti, sagaci e spietate, sotto la direzione di Duprat & Cohon che sapientemente fanno cadere le maschere e mettono la lente di ingrandimento su tutti gli stereotipi degli artisti, dalla vanità alla boria, dalla superficialità allo snobismo, facendo ridere lo spettatore di gusto e con la testa.

Finale a sorpresa: il trailer italiano, la trama e il poster del film

Finale a sorpresa: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Lola Cuevas (Penelope Cruz), è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?