Final Destination Bloodlines è in testa al boxoffice italiano del weekend

In un botteghino italiano generale che necessita urgentemente di blockbuster, Final Destination Bloodlines è riuscito a ottenere al debutto la prima posizione. Lo seguono Thunderbolts* e Paternal Leave con Luca Marinelli.

Un primo posto al boxoffice italiano del weekend di soli 595.000 euro fa intuire la necessità urgente di un'iniezione di blockbuster (in arrivo tra pochissimo con Lilo & Stitch e Mission: Impossibile The Final Reckoning): nel frattempo questa vetta è occupata dall'esordio di Final Destination: Bloodlines, soft reboot di una saga horror-fantastica, giunta al sesto capitolo, ormai con un quarto di secolo sul groppone. Ma funziona ancora: la Morte torna precisa a riscuotere i decessi che la veggenza di una donna le ha impedito di mietere, e si muove con spirito completista, includendo i discendenti dei sopravvissuti. Il thriller di Zach Lipovsky & Adam Stein negli USA è partito al di sopra delle aspettative, con 51 milioni di dollari, che diventano 102 in tutto il mondo (fonte Boxofficemojo). Stando a Variety ne è costati una cinquantina, per cui potrebbe essere già andato in pari mentre stiamo scrivendo.