Filming Italy Venice Award 2025: a Ferzan Ozpetek e Alicia Silverstone si aggiungono Micaela Ramazzotti e Fabrizio Gifuni

News Cinema

Si aggiungono nuovi nomi ai destinatari del Filming Italy Venice Award 2025, premio ideato da Tiziana Rocca che sarà consegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto. Lo riceveranno, oltre a Ferzan Ozpetek e ad Alicia Silverstone, Fabrizio Gifuni, Micaela Ramazzotti e altri.

Domenica 31 agosto, durante l'ottantaduesima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, verranno consegnati i Filming Italy Venice Award a film, serie tv, attori e registi che, durante l’anno, ha dato un contributo significativo al cinema e alla televisione.

Il premio è ideato e diretto da Tiziana Rocca e da diverso tempo è parte integrante del Festival. Il riconoscimento presta particolare attenzione alla valorizzazione dei talenti femminili e delle figure che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica nel mondo. Indirizzato sia ad artisti italiani che a talenti internazionali, viene assegnato con la collaborazione del mensile Ciak e - cosa importante - sostiene la lotta contro la violenza sulle donne.

I vincitori del Filming Italy Venice Award 2025: i primi nomi

A ricevere il Filming Italy Venice Award 2025 saranno innanzitutto:

Ferzan Ozpetek , che ha diretto il fortunato campione di incassi Diamanti , lavorando con alcune fra le più grandi attrici italiane del nostro tempo.

, che ha diretto il fortunato campione di incassi , lavorando con alcune fra le più grandi attrici italiane del nostro tempo. Alicia Silverstone, che fa parte del cast del film in concorso Bugonia, di cui è regista Yorgos Lanthimos.

A loro si andranno ad aggiungere:

Da segnalare infine che Franco Nero, presidente onorario di questa edizione del Venice Filming Italy Award, premierà una star internazionale che sarà annunciata nei prossimi giorni con tutti gli altri premiati.