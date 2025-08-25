TGCom24
Filming Italy Venice Award 2025: a Ferzan Ozpetek e Alicia Silverstone si aggiungono Micaela Ramazzotti e Fabrizio Gifuni

Carola Proto

Si aggiungono nuovi nomi ai destinatari del Filming Italy Venice Award 2025, premio ideato da Tiziana Rocca che sarà consegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto. Lo riceveranno, oltre a Ferzan Ozpetek e ad Alicia Silverstone, Fabrizio Gifuni, Micaela Ramazzotti e altri.

Domenica 31 agosto, durante l'ottantaduesima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, verranno consegnati i Filming Italy Venice Award a film, serie tv, attori e registi che, durante l’anno, ha dato un contributo significativo al cinema e alla televisione.

Il premio è ideato e diretto da Tiziana Rocca e da diverso tempo è parte integrante del Festival. Il riconoscimento presta particolare attenzione alla valorizzazione dei talenti femminili e delle figure che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica nel mondo. Indirizzato sia ad artisti italiani che a talenti internazionali, viene assegnato con la collaborazione del mensile Ciak e - cosa importante - sostiene la lotta contro la violenza sulle donne.

I vincitori del Filming Italy Venice Award 2025: i primi nomi

A ricevere il Filming Italy Venice Award 2025 saranno innanzitutto:

A loro si andranno ad aggiungere:

  • Marco Bellocchio, che presenta alla Mostra del Cinema la serie Portobello e che sarà premiato in collaborazione con il Sindacato Critici Cinematografici come Maestro del Cinema italiano.
  • Fabrizio Gifuni, che vince come Miglior Attore protagonista in un film drammatico per la sua interpretazione ne Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini.
  • Micaela Ramazzotti, che riceverà invece il premio Festina come miglior attrice protagonista del film commedia 30 notti con il mio ex.
  • Rocio Munoz Morales, che dopo un'intensa stagione teatrale sarà omaggiata con il Premio Speciale per il Teatro per le due pièce che l'hanno vista protagonista: "Il cappotto di Janis" e "Contrazioni Pericolose".

Da segnalare infine che Franco Nero, presidente onorario di questa edizione del Venice Filming Italy Award, premierà una star internazionale che sarà annunciata nei prossimi giorni con tutti gli altri premiati.

