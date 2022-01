Filippo Cipriano entra in Fenix Entertainment come Direttore Generale

News Cinema

Filippo Cipriano assumerà da febbraio 2022 la carica di Direttore Generale della società, dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di AD in Nonpanic e aver portato in tv grandi successi come “Matrimonio a prima vista” e “Camionisti in trattoria”. Questo per la società implicherà un grande incremento delle produzioni televisive.

Fenix Entertainment S.p.A. attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, comunica la nomina di Filippo Cipriano quale Direttore Generale.

Con tale nomina, Cipriano assumerà la direzione di tutti i segmenti di business Fenix, determinando le nuove strategie di investimenti e quelle produttive. Commenta l'Ad di Fenix Ent. S.p.a. Riccardo Di Pasquale: «Con l’ingresso di un manager di successo quale Filippo Cipriano, Fenix punta a continuare la crescita nello scripted e a posizionarsi in modo concreto anche nel mondo dell’entertainment, settore che ha visto Cipriano come protagonista negli ultimi anni. Inoltre il suo profilo professionale, legato anche al mondo della creatività, permette a Fenix di impostare una linea progettuale editoriale con un indirizzo preciso, teso a valorizzare temi e contenuti, rafforzando così l’identità e l’immagine dell’azienda.»



Cipriano è uno dei più affermati professionisti italiani nel mondo dell’entertainment. Approda nel 1995 in Mediaset, partecipando in qualità di autore e di regista a numerose trasmissioni televisive, fra cui “Passaparola”, “Target”, “Invincibili”, “Ziggie”, “Cash Taxi”, “Sei più bravo di un ragazzino di 5ª?”, “Link”, “Appuntamento con la Storia”, “Il Piattoforte”, “1 contro 100, “Si può fare!”, “Ci pensa Rocco”.

Nel 2013 è Direttore Artistico e Creativo di Ambra Multimedia, società di format e produzioni televisive di Marco Bassetti, per la quale assume il ruolo di Managing Director nel 2015. Dal 2016 al 2020 è socio fondatore e CEO di Nonpanic, società di Banijay, che ha avuto il merito di portare in Italia il format dall’incredibile successo “Matrimonio a prima vista” e di aver creato programmi cult come “Camionisti in trattoria”.

Cipriano, inoltre, ha maturato una forte esperienza anche in campo pubblicitario, firmando come regista le campagne de La Settimana Enigmistica, Citroën, Corriere della sera, Profumo Ferrari; e ha esordito al cinema come regista con il thriller “Still Life”, sceneggiato dallo scrittore vicentino Vitaliano Trevisan, per poi dirigere Anna Valle e Remo Girone nella commedia nera “Miss Take”.