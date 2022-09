Festival di Venezia: la presidente Julianne Moore e la star Cate Blanchett illuminano il red carpet

News Cinema

Vedere Moore e Blanchett da vicino sul red carpet del Festival di Venezia è un'esperienza indimenticabile, come ben sanno i fan che si erano appostati con molte ore di anticipo e come ben documentano le foto della copertura editoriale di Comingsoon.it.

La seconda giornata del Mostra del Cinema di Venezia ha portato all'attenzione del pubblico il film Tár, scritto e diretto da Todd Field, che ha concepito questo film esclusivamente con Cate Blanchett nel ruolo dell'iconica musicista Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici/direttrici d’orchestra viventi e prima direttrice donna di una grande orchestra tedesca. La diva di origine australiana ha calcato il red carpet del Palazzo del Cinema "rubando" le lenti dei fotografi che non avevano sguardo che per lei. Soltanto la presidente della giuria, chiamata peraltro a valutare il film essendo in concorso per il Leone d'Oro, Julianne Moore è stata altrettanto folgorante. Le foto che abbiamo scattato dalla privilegiata area per i fotografi sono eloquenti e potete vederle qui sotto.