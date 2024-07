Festival di Venezia: annunciato il programma della Settimana della Critica

News Cinema

Al solito sette film più due per apertura e chiusura rappresentano il programma anche per la prossima edizione, la 39esima, della Settimana della Critica ospitato dal Festival di Venezia. Ecco il programma completo.

Si configura il menù, al solito ricco e sostanzioso, della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, la cui 81° edizione si svolgerà presto nel consueto e mitico scenario del Lido. Dopo le Giornate degli Autori, tocca all'altra sezione autonoma e parallela del Festival, la Settimana Internazionale della Critica (SIC), organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), presentare il programma della sua prossima edizione, che si svolgerà come detto nell’ambito della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (28 agosto - 7 settembre 2024).

Sarà composta da una selezione di sette opere prime in concorso e tre eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale. La selezione è curata dalla Delegata Generale della SIC Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni.

Il programma completo della 39° Settimana della Critica

In concorso

Anywhere Anytime di Milad Tangshir| - Italia

Issa è un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il rider. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città per ritrovare la sua bici.

Don't Cry Butterfly di Dương Diệu Linh - Vietnam, SIngapore, Filippine, Indonesia

Tam lavora con solerzia in una location per matrimoni. Un giorno scopre il tradimento del marito in diretta TV e invece di affrontarlo decide di ingaggiare una potente esperta di rituali magici per riconquistare il suo amore. La figlia di Tam, Ha, riversa le sue frustrazioni sognando ad occhi aperti un luminoso futuro all’estero. Nel frattempo, un misterioso spirito della casa, visibile soltanto alle donne, si annida nelle crepe del soffitto.

Homegrown di Michael Premo - Stati Uniti

Homegrown punta uno sguardo risoluto sull’America in guerra con se stessa. Tre attivisti di destra (un futuro padre recentemente politicizzato del New Jersey, un veterano dell’Air Force che organizza i conservatori nella città di New York e un carismatico attivista texano) attraversano il paese nell’estate del 2020, durante la campagna elettorale di Donald Trump, contribuendo alla nascita di un movimento che sperano possa sopravvivergli. Quando però si convincono che le elezioni siano state vittime di brogli elettorali, porteranno la loro battaglia nelle strade. Ne emerge il ritratto agghiacciante di un movimento in crescita, deciso a spingere la democrazia americana sull’orlo del baratro.

No Sleep Till di Alexandra Simpson - Stati Uniti, Svizzera

In una città costiera della Florida minacciata da un imminente uragano, la gente del posto si prepara all’evacuazione obbligatoria. Mentre gli ultimi turisti abbandonano la città e i residenti barricano le proprie case, alcuni scelgono di rimanere. Fra questi, due amici di vecchia data guidano senza meta, un adolescente pedala nella crescente oscurità della notte e un cacciatore di tempeste si prepara per quello che potrebbe rivelarsi il più grande inseguimento della sua vita. Come fantasmi che infestano la loro stessa città, si avventurano nella notte per affrontare la minaccia di un destino imminente.

Paul & Paulette take a bath di Jethro Massey - Regno Unito

Una pungente commedia su un giovane giornalista americano e una ragazza francese con il gusto del macabro. Dall’incontro casuale tra Paul e Paulette in un boulevard di Parigi nasce un’insolita amicizia che si sviluppa attorno a un tetro gioco: la messa in scena di cruenti crimini di epoche passate nei luoghi in cui sono avvenuti. Per Paul, il gioco è un modo per avvicinarsi a Paulette. Per Paulette è un tentativo di sfuggire alla dolorosa rottura con la sua ragazza e di elaborare i traumi ereditati dal passato. Mentre il morboso viaggio si avvicina a poco a poco ad un passato più recente diventa sempre più angosciante, fino a sfumare i confini tra realtà e fantasia, ma consentendo ai protagonisti di trovare una felicità inaspettata negli angoli più oscuri dell’umanità.

Peacock di Bernhard Wenger - Austria, Germania

Matthias è un maestro nella sua professione.

Avete bisogno di un “fidanzato colto” per far colpo sui vostri amici?

Di un “figlio perfetto” per influenzare l’opinione che hanno di voi i vostri partner commerciali?

O forse solo di un interlocutore per fare le prove di una conversazione difficile? Qualunque sia la vostra necessità, ingaggiate Matthias! Pur eccellendo ogni giorno nell’arte di fingersi qualcun altro, la sua vera sfida è essere se stesso.

Perfumed with Mint di Muhammed Hamdy - Egitto, Francia, Tunisia

Bahaa, un medico dal cuore spezzato, e l’amico di vecchia data Mahdy cercano di sfuggire ai fantasmi del loro passato, entrando e uscendo da case infestate, braccati senza sosta da strane ombre.

Gli eventi fuori concorso, come detto, saranno due. Oltre al film d’apertura, Planet B di Aude Léa Rapin, Francia, Belgio, quello di chiusura, Little Jaffna di Lawrence Valin.