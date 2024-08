Festival di Locarno: il Pardo d'oro va al lituano Toxic

News Cinema

Il piccolo paese baltico ha dominato con tre premi per due titoli il palmares della 77esima edizione del Locarno Film Festival. Toxic della trentenne Saulė Bliuvaitė ha vinto il Pardo d'oro. Nessun premio per il cinema italiano.

Undici giorni di proiezioni, un caldo soffocante inedito per queste latitudini, ed ecco che la 77esima edizione del Locarno Film Festival si chiude con un interessante palmares, variegata proposta giovane pronta a lanciare nomi nuovi sul teatro del cinema internazionale.

Il Palmarès della 77esima edizione del Locarno Film Festival ha incoronato Akiplėša (Toxic) di Saulė Bliuvaitė, un ritratto delle schiaccianti aspettative imposte sulle giovani adolescenti. Sempre per il Concorso internazionale, Mond di Kurdwin Ayub si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria, mentre il Pardo per la migliore regia è andato a Laurynas Bareiša per Seses (Drowning Dry). Un altro film lituano, paese baltico non abituato allo scenario principale di un grande festival internazionale, che può festeggiare tre riconoscimenti e una carica d'energia si spera non effimera.

I due Premi per la miglior interpretazione sono stati assegnati rispettivamente a Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela e Paulius Markevičius per il "solito" Seses (Drowning Dry) e a Kim Minhee, protagonista di Suyoocheon (By the Stream) di Hong Sangsoo. Il Pardo d’Oro del Concorso Cineasti del Presente è stato invece conferito a Holy Electricity di Tato Kotetishvili. La giuria, presieduta dalla regista austriaca Jessica Hausner e composta, fra gli altri, dagli attori Tim Blake Nelson e Luca Marinelli, non ha assegnato, come per le altre sezioni, alcun premio ai titoli italiani presentati, pur accolti con favore e curiosità.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival, ha commentato, “È stata un’edizione davvero unica, che ha evidenziato ancora una volta ciò che rende Locarno un festival tanto apprezzato dal pubblico di tutto il mondo così come dall’industria del cinema. Creatività e speranza in un futuro migliore sono stati gli elementi che hanno attraversato tutte le sezioni. Il cinema è una forza trainante e Locarno ne è l’ammiraglia. Siamo veramente orgogliosi di questa edizione e siamo grati per l’enorme lavoro di squadra che ha portato a questo successo. La vittoria dell’esordiente Saulė Bliuvaitė, che con Akiplėša ha conquistato il Pardo d’Oro e lo Swatch First Feature Award, conferma la capacità del Locarno Film Festival di individuare i talenti più innovativi in attività".

Il Festival nel 2024

Ancora una volta la Piazza Grande è stata il cuore pulsante del Locarno Film Festival, con una selezione di film popolari in grado di attirare ogni sera migliaia di persone, desiderose di scoprire le proiezioni del programma su uno degli schermi all’aperto più grandi al mondo, e di incontrare le grandi personalità del cinema che su quello stesso palco hanno ritirato i premi onorari del Festival. Tra questi, la superstar indiana Shah Rukh Khan, capace di portare a Locarno ammiratori da ogni continente, i leggendari e pluripremiati registi Alfonso Cuarón e Jane Campion, l'animatore svizzero Claude Barras, l’icona del cinema d'autore Irène Jacob, e ancora la visionaria produttrice indipendente Stacey Sher, il celebre sound designer di Star Wars e Indiana Jones, Ben Burtt, e gli stimati attori francesi Mélanie Laurent e Guillaume Canet, protagonisti del film di apertura Le Déluge di Gianluca Jodice.

Il Palmarès

Concorso Internazionale

Pardo d’Oro – Gran Premio del Festival e della Città di Locarno

AKIPLĖŠA (TOXIC) di Saulė Bliuvaitė, Lituania

Premio Speciale della Giuria – Comuni di Ascona e Losone

MOND di Kurdwin Ayub, Austria

Pardo per la migliore regia – Città e Regione di Locarno

a Laurynas Bareiša per SESES (DROWNING DRY), Lituania/Lettonia

Pardo per la migliore interpretazione

a Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius per SESES (DROWNING DRY) di Laurynas Bareiša, Lituania/Lettonia

Pardo per la migliore interpretazione

a Kim Minhee per SUYOOCHEON (BY THE STREAM) di Hong Sangsoo, Corea del Sud

Menzioni Speciali

QING CHUN (KU) (YOUTH (HARD TIMES) di WANG Bing, Francia/Lussemburgo/Paesi Bassi

SALVE MARIA di Mar Coll, Spagna

Concorso Cineasti del Presente

Pardo d’Oro – Concorso Cineasti del Presente

HOLY ELECTRICITY di Tato Kotetishvili, Georgia/Paesi Bassi

Premio per la miglior regia emergente – Città e Regione di Locarno

a Denise Fernandes per HANAMI, Svizzera/Portogallo/Capo Verde

Premio Speciale della Giuria CINÉ+

KOUTÉ VWA (LISTEN TO THE VOICES) di Maxime Jean-Baptiste, Belgio/Francia/Guiana Francese

Pardo per la migliore interpretazione

a Callie Hernandez per INVENTION di Courtney Stephens, Stati Uniti

Pardo per la migliore interpretazione

a Anna Mészöly per FEKETE PONT (LESSON LEARNED) di Bálint Szimler, Ungheria

Menzioni Speciali

FEKETE PONT (LESSON LEARNED) di Bálint Szimler, Ungheria

KADA JE ZAZVONIO TELEFON (WHEN THE PHONE RANG) di Iva Radivojević, Serbia/Stati Uniti

Pardi di Domani

Concorso Corti d’Autore

Pardino d’Oro Swiss Life per il miglior cortometraggio d’autore

UPSHOT di Maha Haj, Palestina/Italia/Francia

Menzione Speciale

GWE-IN ESI JEONGCHE (THE MASKED MONSTER) di Syeyoung Park, Corea del Sud

Cortometraggio candidato del Locarno Film Festival agli European Film Awards

LA FILLE QUI EXPLOSE di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, Francia

Concorso Internazionale

Pardino d’Oro SRG SSR per il miglior cortometraggio internazionale

WASHHH di Mickey Lai, Malesia/Irlanda

Pardino d’Argento SRG SSR per il Concorso Internazionale

GIMN CHUME (HYMN OF THE PLAGUE) di Ataka51, Germania/Russia

Premio per la migliore regia Pardi di Domani – BONALUMI Engineering

QUE TE VAYA BONITO, RICO di Joel Alfonso Vargas, Regno Unito/Stati Uniti

Premio Medien Patent Verwaltung AG

THE FORM di Melika Pazouki, Iran

Menzione Speciale

FREAK di Claire Barnett, Stati Uniti

First Feature

Swatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima)

AKIPLĖŠA (TOXIC) di Saulė Bliuvaitė, Lituania

MUBI Award – Debut Feature

GREEN LINE di Sylvie Ballyot, Francia/Libano/Qatar

Menzioni Speciali

HANAMI di Denise Fernandes, Svizzera/Portogallo/Capo Verde

KOUTÉ VWA (LISTEN TO THE VOICES) di Maxime Jean-Baptiste, Belgio/Francia/Guiana francese