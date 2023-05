Festival di Cannes 2023: il red carpet della seconda giornata, fra piume, total black e donne fatali

News Cinema

La 76ª edizione del Festival di Cannes celebra la bellezza e il talento sul tappeto rosso. A fare la Montée des Marches durante la seconda giornata sono stati Pedro Almodovar, Wim Wenders, Ethan Hakwe, Viola Davis e altri ancora. Ecco le foto.

Senza nulla togliere ai red carpet degli altri festival del cinema e a quello degli Oscar, celebrato e commentato da un buon numero di giornalisti ed esperti di costume presenti in loco, il tappeto rosso del Festival di Cannes è il tempio per eccellenza della classe, dell'eleganza, delle nuove tendenze in fatto di moda e della giusta stravaganza. Del resto siamo in Francia, dove essere chic è un imperativo categorico.

A Cannes, e lo ricordiamo per chi ha poca familiarità con la mondanità, il red carpet, o meglio l'atto di percorrerlo, si chiama la Montée des marches (laddove monter vuol dire salire e marches sono gli scalini), perché per accedere al Palais des Festivals si salgono dei gradini, il che significa che le dive in abito lungo devono alzare leggermente il vestito per non rischiare di inciampare e fare un volo e una pessima figura.

La montée des Marches di mercoledì 17 maggio

Ieri, 17 maggio, a Cannes pioveva, ma nessuno si è perso d'animo, anche perché Tierry Fremaux ha fatto tirare fuori gli ombrelli. A sfilare sul tapis rouge è stato innanzitutto Pedro Almodovar, che al festival ha presentato il corto Strange Way of Life. Con lui, in un trionfo di eleganza e di nero, il cast, a cominciare da Ethan Hawke.



Un Wim Wenders dai capelli corti, ha fatto la Montée des Marches sorridendo a chiunque incrociasse il suo sguardo. Il regista tedesco ha accompagnato il documentario Anselm. L'orario pomeridiano ha costretto le signore a un look "intermedio", un po’ da cocktail, potremmo azzardare a dire.

L'onore della passerella è toccato anche al giapponese Kore-Eda Hirokazu, che con il suo Monster ha aperto il concorso del Festival di Cannes 2023.

Una delle divine del cinema più immortalate dai fotografi è stata Viola Davis, con un abito monospalla e un soprabito tutte piume, entrambi in bianco.

In bianco anche Gemma Chan, mentre bella da togliere il fiato e di nero vestita, ha stregato tutti i fotografi l'attrice e modella Laura Harrier.

Ai lati del tappeto rosso, naturalmente, c'era anche il nostro fotografo Luca Carlino, che non si è lasciato sfuggire nessuno dei personaggi che abbiamo appena citato. Ecco gli scatti: