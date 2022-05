Festival di Cannes 2022: nel nono giorno, Elvis è il Re della Croisette

News Cinema

Festival di Cannes 2022: oggi 25 maggio è soprattutto la giornata di Elvis Presley. Il leggendario re del rock sarà protagonista con il film Elvis di Baz Luhrmann, presentato fuori concorso in anteprima mondiale. Ecco il video diario della giornata a Cannes del nostro inviato Mauro Donzelli.

Nel 2001, con Moulin Rouge fu uno dei grandi protagonisti della 54esima edizione del Festival di Cannes, che vide trionfare Nanni Moretti con la sua Stanza del Figlio. 21 anni dopo il celebre film con Nicole Kidman e Ewan McGregor, Baz Luhramann è di nuovo sulla Croisette per presentare in anteprima mondiale, fuori concorso, il suo nuovo atteso film Elvis, con protagonisti Austin Butler, nei panni del re del rock e Tom Hanks in quelli del colonello Parker, suo primo storico manager.

Per quanto riguarda il concorso della nona giornata del Festival di Cannes 2022, verranno presentati oggi i film Leila's Brother dell'iraniano Saeed Roustaee e Stars at Noon della francese Claire Denis.

Maggiori dettagli dal nostro inviato sulla Croisette Mauro Donzelli, nel consueto video diario della nona giornata del Festival di Cannes 2022, mercoledì 25 maggio





Elvis: la trama ufficiale e il trailer italiano del film, oggi in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2022

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).