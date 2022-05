News Cinema

Un Certain Regard, la sezione competitiva "cadetta" della selezione ufficiale del Festival di Cannes, ha reso noto i suoi premi, poche ore prima del Palmarès del concorso ufficiale, che sarà annunciato stasera.

Incentrata su un cinema d'autore e di scoperta, la sezione "minore" della selezione ufficiale del Festival di Cannes, Un Certain Regard, ha proposto quest'anno 20 lungometraggi in concorso. Sette di loro erano opere prime, che concorrono dunque anche per la Camera d'Or che sarà annunciata stasera insieme agli altri premi del Palmarès del concorso ufficiale, che assegnerà la Palma d'Oro del miglior film di Cannes 2022.



Ecco dunque i premi della sezione Un Certain Regard 2022, annunciati dalla Giuria presieduta da Valeria Golino e composta dalla regista Debra Granik, dall'attrice Joanna Kulig e dagli attori Benjamin Biolay e Edgar Ramirez.

Festival di Cannes 2022: i Premi della sezione Un Certain Regard

Premio Un Certain Regard : LES PIRES de Lise AKOKA & Romane GUERET

: LES PIRES de Lise AKOKA & Romane GUERET Premio della Giuria : JOYLAND de Saim SADIQ

: JOYLAND de Saim SADIQ Premio per la regia : Alexandru BELC pour METRONOM

: Alexandru BELC pour METRONOM Premio per la migliore interpretazione (ex-aequo): Vicky KRIEPS in CORSAGE e Adam BESSA in HARKA

(ex-aequo): Vicky KRIEPS in CORSAGE e Adam BESSA in HARKA Premio per la migliore sceneggiatura : MEDITERRANEAN FEVER de Maha HAJ

: MEDITERRANEAN FEVER de Maha HAJ Coup de cœur du Jury (colpo di fulmine della Giuria): RODÉO de Lola QUIVORON

Crediti Foto: Festival de Cannes