Festival di Berlino 2023: Kristen Stewart Presidente di Giuria della 73ª edizione

Kristen Stewart sarà la Presidente di Giuria del 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ad annunciarlo - rendendo pubbliche le motivazioni della scelta - i direttori del Festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Il Festival di Berlino 2023 - che si terrà dal 16 al 26 febbraio - comincia a prendere forma. In queste ore è stato infatti annunciato che l'attrice e regista Kristen Stewart sarà la Presidente di Giuria della 73ª edizione. In un comunicato ufficiale i direttori del Festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, hanno infatti spiegato le motivazioni dietro tale scelta:

Siamo entusiasti che Kristen Stewart abbia accettato questo importante incarico. È una delle attrici più talentuose e sfaccettate della sua generazione. Da Bella Swan alla Principessa del Galles ha dato vita a personaggi intramontabili. Giovane, brillante e con un'impressionante mole di lavoro alle spalle, Kristen Stewart è il ponte perfetto tra gli Stati Uniti e l'Europa.

Al momento non si conoscono i nomi degli altri membri della Giuria.

Kristen Stewart - Una carriera divisa fra Hollywood e L'Europa

"Il ponte perfetto tra gli Stati Uniti e l'Europa". Con queste parole i direttori del Festival hanno riassunto la carriera di un'attrice in grado di passare con disinvoltura dai grandi blockbuster di Hollywood ai film d'autore europei. Dopo alcuni ruoli minori, Kristen Stewart debutta in un ruolo da protagonista accanto a Jodie Foster in Panic Room, a soli dodici anni. Il successo planetario arriva però con il ruolo di Bella Swan nella saga Twilight, che ricoprirà nei quattro capitoli della saga. In poco più di dieci anni sullo schermo l'attrice è stata diretta da alcuni dei più grandi registi di tutti i tempi - David Fincher, David Gordon Green, Sean Penn, Woody Allen, Ang Lee ed Olivier Assayas - ed ha diviso lo schermo con autentiche leggende di Hollywood - oltre a Jodie Foster, Julienne Moore, Sally Hawkins, Kirsten Dust e Charlize Theron. La sua nomina a Presidente di Giuria del Festival di Berlino è l'ennesima conferma del suo talento e la chiusura perfetta di un anno d'oro, in cui ha collaborato con David Cronenberg - in Crimes of the Future - ed ottenuto la sua prima candidatura al Premio Oscar - per il controverso ritratto di Lady Diana in Spencer di Pablo Larraín. In questi mesi ha inoltre annunciato il suo debutto alla regia in un lungometraggio - The Chronology of Water, tratto dal romanzo di Lidia Yuknavitch - e il suo coinvolgimento in qualità di produttrice esecutiva di un progetto inedito, una serie paranormale il cui cast è composto prevalentemente da membri della comunità LGBT+.