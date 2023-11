Ferrari a Natale e cinema italiano tutto l'anno per 01 Distribution

News Cinema

Presentato il nuovo listino di 01 Distribution per i prossimi mesi con grandi autori italiani, talvolta alle prese con storie internazionali. Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro ce ne parlano in una video intervista dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

L'anima non cambia, per 01 Distribution. Anche il nuovo listino, presentato a Sorrento in occasione delle Giornate professionali di cinema, presenta una quantità molto robusta di cinema italiano, con grandi autori e qualche promessa emergente, senza dimenticare titoli internazionali di richiamo, come quel Ferrari di Michael Mann, che parla un po' anche emiliano, e sarà il film di Natale. Spazio poi al nuovo Ferragosto di Paolo Virzì, a Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, alle commedie di gennaio di Siani e Pieraccioni, Salvatores e Piero Messina.

Solo qualche titolo fra tanti, che ci raccontano, insieme alla filosofia distributiva, il direttore di 01 Distribution, Luigi Lonigro, e Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.