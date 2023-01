Fear: la paura protagonista del trailer dell'horror di Deon Taylor

News Cinema

Esce in America il 27 gennaio Fear, nuovo horror dello specialista Deon Taylor, di cui è appena uscito il trailer.

Intitolare un horror "Paura" è una dichiarazione d'intenti piuttosto ambiziosa, visto che poi bisogna vedere se il risultato è all'altezza delle aspettative. Ma si intitola proprio Fear il nuovo film dello specialista Deon Taylor, che lo ha anche scritto insieme a John Ferry e che uscirà negli Stati Uniti il 27 gennaio. Ve ne mostriamo il trailer, dal quale a voler essere sinceri non si evince un granché perché abbastanza caotico, anche se contiene in abbondanza quelle scene di cui gli horror contemporanei sembra non possano fare senza (se siete cultori del genere capirete a quali ci riferiamo).

Fear: la trama dell'horror di Deon Taylor

Il trailer di Fear è accompagnato da una serie di citazioni bibliche e addirittura da una del Mahatma Gandhi. La paura è infatti al centro della storia del film, la cui trama in sintesi è la seguente: "Un gruppo di amici si riunisce per un'attesa vacanza di un weekend in un hotel storico e isolato. I festeggiamenti si trasformano in terrore quando uno dopo l'altro, tutti affrontano la loro peggiore paura".

Se mai Fear arriverà su qualche schermo italiano, sappiate che gli interpreti sono Joseph Sikora, Andrew Bachelor, Annie Ilonzeh, Ruby Modine, Iddo Goldberg, Terrence Jenkins, Jessica Allain e Tip “T.I.” Harris.