Fatti vedere, una commedia fumettosa: intervista a Matilde Gioli e Asia Argento da Sorrento

Una commedia con uno stile fresco e fumettoso. Fatti vedere è il nuovo film diretto da Tiziano Russo presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento insieme al listino di Eagle Pictures che uscirà in sala il prossimo febbraio 2025. Ne abbiamo approfittato per incontrare Asia Argento e Matilde Gioli insieme al regista.

Una commedia romantica come se ne facevano negli anni '90, con una trama che appare densa e piena di colpi di scena, oltre che di cambi di registro e di genere. Fatti vedere è il nuovo film di Tiziano Russo, che aveva esordito nel 2023 con Noi anni luce, e questa volta parte da una sceneggiatura di Roberto Proia (Il ragazzo dai pantaloni rosa) e Giulio Carrieri per raccontare di una donna che viene lasciata dopo dieci anni dal fidanzato convivente proprio mentre viene assunta da un sito di psicoterapia online. Solo l'inizio di una serie di equivoci che la porteranno a improvvisarsi Mrs Doubtfire per capire le ragioni dell'abbandono.

Il film è stato presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento, al pubblico della città e degli esercenti. Abbiamo incontrato in questa video intervista il regista Tiziano Russo e le protagoniste, Asia Argento, in un inusuale ruolo comico, insieme a Matilde Gioli.