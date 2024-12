Fatti Vedere: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima e incontra il cast del film

News Cinema

In Occasione del Noir in Festival 2024, ComingSoon ti invita all'anteprima di Fatti Vedere, il film di Tiziano Russo con Matilde Gioli, Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Asia Argento e Giorgia Trasselli: prenota il tuo biglietto omaggio valido per due persone e partecipa alla proiezione!

Arriverà prossimamente al cinema, distribuito da Eagle Pictures, Fatti Vedere, il film diretto da Tiziano Russo con Matilde Gioli, Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Asia Argento e Giorgia Trasselli.



Il film vede protagonista Sandra, laureata in Psicologia, è appena stata assunta dal celebre sito di psicoterapia online fattivedere.com. Tornando a casa per raccontare tutto a Stefano, il fidanzato con il quale convive felicemente da dieci anni, lo trova con le valigie in mano: la sta mollando senza darle spiegazioni. Sandra va in crisi totale. Vuole sapere perché è stata lasciata. Durante il suo primo giorno di lavoro si rende conto non solo che un bug del sito le ha affibbiato l’identità e la foto di una arzilla settantenne, ma anche che uno dei suoi primi pazienti è proprio il suo ex. Fa in tempo a spegnere la webcam per non farsi riconoscere e, camuffando la voce, si finge l’anziana psicoterapeuta. Mandando al diavolo la deontologia, Sandra, per le sedute successive, decide con l’aiuto dell’investigatore privato Marco di improvvisarsi una novella Mrs. Doubtfire vestendo i panni della persona di cui ha involontariamente rubato l’identità online pur di avere la risposta alla domanda che la ossessiona: perché mi hai lasciata?



Fatti Vedere è il film di chiusura del Noir in Festival 2024 e avrà la sua anteprima sabato 7 dicembre alle 20.30 presso La Cineteca Milano Arlecchino (Via S. Pietro All'Orto, 9, 20121 Milano).

ComingSoon.it, partner ufficiale del Noir in Festival, ti dà l'opportunità di partecipare alle proiezione in anteprima del film alla presenza del regista Tiziano Russo e delle protagoniste Asia Argento e Matilde Gioli.

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.