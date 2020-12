Fatale: Hilary Swank poliziotta seduttrice e psicopatica nel trailer del thriller

News Cinema

Michael Ealy sedotto da Hilary Swank, pericolosa poliziotta, nel trailer di Fatale, un thriller diretto da Deon Taylor.

Fin dal titolo, il thriller della Lionsgate di cui vi mostriamo il trailer, Fatale, ricorda il celebre Attrazione fatale di Adrian Lyne e vedendo le immagini resta poco spazio al dubbio: il 2 volte premio Oscar Hilary Swank è una poliziotta che sprigiona un'irresistibile attrazione su un agente sportivo sposato e dalla vita perfetta, interpretato da Michael Ealy, che passa con lei una notte di sesso. Da lì in poi, come spesso succede nei thriller, la vita di lui viene totalmente sconvolta.

Quando l'uomo subisce una misteriosa aggressione in casa propria, si ritrova a indagare sul fatto proprio lei, che non gli perdona di averla scaricata e lo coinvolge come sospettato in un'indagine di omicidio. Forse il trailer rivela fin troppo ma Fatale, che uscirà nei cinema americani il 18 dicembre, magari ha qualche sorpresa in serbo per lo spettatore, visto che viene definito come "un imprevedibile gioco del gatto col topo in cui un errore può cambiare la tua vita". Visto così sembra semplicemente un inno alla fedeltà coniugale ma questo è anche il fascino di molti noir con protagonista una "femme fatale".

A dirigere Fatale è Deon Taylor, regista di The Intruder, che nel frattempo, stando almeno a quanto riporta IMDB, ha diretto altri tre film. Nel cast ci sono anche Mike Colter, Tyrin Turner, Sam Daly, Kali Hawk, David Hoflin, Damaris Lewis e Geoffrey Owens. La bella fotografia è opera del nostro Dante Spinotti, alla sua terza collaborazione con Taylor.