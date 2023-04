Fast X: Il secondo trailer ufficiale del film anticipa alcune sequenze girate a Roma

News Cinema

Adrenaliniche corse in auto, bombe pronte ad esplodere e un villain - Jason Momoa - sempre più spietato. Il secondo trailer di Fast X alza la posta in gioco e rende insostenibile l'attesa.

Fast X è uno dei grandi titoli dell'attuale stagione cinematografica, pronto a conquistare i fan storici del franchise e cifre record al botteghino. A meno di un mese dall'uscita in sala - prevista in Italia per il 18 maggio e per il giorno successivo negli Stati Uniti - Universal ha condiviso sui propri canali social il nuovo trailer ufficiale in italiano di Fast and Furious 10, che anticipa scene d'azione e un coinvolgimento sempre più serrato del villain Dante Reyes, interpretato da Jason Momoa.

Fast X - Il nuovo trailer mostra alcune sequenze girate a Roma

Il nuovo spettacolare trailer - oltre ad anticipare alcune scene action - offre anche uno sguardo più approfondito alle sequenze girate ed ambientate a Roma. Nella clip è infatti montato un frame che svela il ritrovamento di una bomba pronta ad esplodere e distruggere il Vaticano, mentre il villain di Jason Momoa, in cerca di vendetta su Dominic Toretto, assiste con entusiasmo alle esplosioni. Spazio poi a combattimenti corpo a corpo, sparatorie, inaspettati ritorni e, ovviamente, adraliniche corse a bordo di auto e camion, anche in location decisamente inusuali. Oltre che a Roma, Fast X è stato girato in altre località italiane, Genzano di Roma e Torino.



Fast X: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Fast and Furious 10 - HD

Alla regia del decimo capitolo del franchise troviamo Louis Letterier, che ha sostituito Justin Lin - coinvolto nel progetto come sceneggiatore - ed appena confermato alla regia dell'undicesimo ed ultimo lungometraggio della saga. Lin ha quindi scritto la sceneggiatura insieme a Zach Dean e Dan Mazeau. La trama ruoterà - ancora una volta - intorno al tentativo di Dom Toretto di salvare la sua "famiglia" dagli attacchi della cyber-terrorista Chiper (Charlize Theron), che ha unito le forze con un nuovo, temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Herman Reys (Joaquim de Almeida), in cerca di vendetta per la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. Jason Momoa è la principale new entry del cast, insieme a Rita Moreno - la nonna di Dom Toretto -, Brie Larson - Tess, la figlia di Mr. Nobody, interpretato da Kurt Russell nei capitoli precedenti, - e Daniela Melchior - Isabel, un pilota di street race brasiliana appartenente al passato di Dom. Il resto del cast è poi composto dai volti noti del franchise: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena e Jason Statham. Fast X sancisce poi il ritorno di Helen Mirren, già apparsa in qualche capitolo della saga. In attesa di scoprire nuovi dettagli e un - probabile - trailer finale, appuntamento dunque al cinema, dal 18 maggio.