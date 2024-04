Fantastici 4, Joseph Quinn sarà un perfetto Johnny Storm. Il segreto? "Mi darò fuoco ogni giorno!'

News Cinema

La star di Stranger Things interpreterà Johnny Storm, alias la Torcia Umana, nell'atteso reboot di Fantastici 4. Cosa farà per prepararsi al meglio ad un ruolo così importante? Al Facts Comic-Con in Belgio, Joseph Quinn ha risposto alla domanda a modo suo.

Altro che metodo Stanislavskij! Joseph Quinn ha le idee molto chiare su come farà ad immedesimarsi a 360 gradi in Johnny Storm. L'attore inglese, com'è noto, interpreterà la Torcia Umana nel reboot di Fantastici 4, atteso nelle sale per il 25 luglio 2025. Accanto a lui, come annunciato dai Marvel Studios nel giorno di San Valentino, ci saranno Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna Invisibile) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa).

In occasione del Facts Comic-Con in Belgio, come riportato da Everyeye.it, la star di Stranger Things ha rotto il silenzio sul proprio coinvolgimento nel cinecomic diretto da Matt Shakman. In particolare, ha risposto a chi gli ha chiesto di anticipare come si sta preparando ad interpretare l'infuocato membro del super-quartetto.

Certo, mi darò fuoco ogni giorno da qui all'inizio delle riprese!

Il trentenne sta vivendo un momento d'oro, artisticamente parlando. Dopo aver conquistato il mondo intero grazie al ruolo di Eddy nella già citata serie Netflix, lo vedremo accanto a Lupita Nyong’o in A Quiet Place: Day One, spin-off della saga horror con Emily Blunt e John Krasinski. Non solo: è nel cast de Il Gladiatore 2, sequel del cult di Ridley Scott che fece di Russell Crowe una star mondiale. Nel film, Quinn interpreterà l'Imperatore Caracalla. Infine, lo sceneggiatore Bret Easton Ellis lo ha scelto come protagonista del suo esordio alla regia: Relapse.

Quanto al cinecomic targato Marvel, le riprese inizieranno ad agosto ma i dettagli sulla trama sono blindatissimi. In passato, abbiamo visto il quartetto sul grande schermo nel 2005 e nel sequel del 2007: I Fantastici Quattro e Silver Surfer. Con l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, i Fantastici Quattro fanno ora parte del Marvel Cinematic Universe.

Quanto al resto del cast, giorni fa è arrivata la conferma che Julia Garner sarà la versione femminile di Silver Surfer, Shalla-Bal. Gira voce da tempo che gli Studios abbiano messo gli occhi su Cillian Murphy per interpretare Dottor Destino in un cameo. Non dimentichiamo il rumor sul Premio Oscar Javier Bardem, che potrebbe essere Galactus.