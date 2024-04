Fantastic Machine: ecco il trailer dell'irresistibile documentario sulle bugie della società delle immagini

News Cinema

Arriva al cinema il 9 maggio Fantastic Machine, un documentario diretto a più mani e prodotto da Ruben Ostlund, con la voce narrante di Elio Germano. Ecco il trailer.

Vi presentiamo un imperdibile documentario che arriverà al cinema con Teodora Film il 9 maggio. Si intitola Fantastic Machine, è diretto a quattro mani da Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck, prodotto dal due volte vincitore della Palma d'Oro Ruben Ostland e nella versione italiana con la voce narrante di Elio Germano. Fantastic Machine parla di qualcosa che conosciamo tutti molto bene, ovvero la capacità delle immagini di mentire, Ecco dunque il divertente trailer del film, premiato al Sundance Film Festival e alla Berlinale.

Fantastic Machine e la manipolazione della realtà

Sono ormai passati quasi due secoli dall’invenzione della fotografia, ma dalla camera oscura a Instagram, dalla TV in bianco e nero a YouTube, l’immagine fotografica ha sempre avuto un potere sensazionale: quello di mentire e manipolare la realtà proprio mentre sembra registrarla fedelmente. Grazie allo straordinario lavoro sui materiali d'archivio dei registi Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck, Fantastic Machine ripercorre a un ritmo travolgente la storia dei media che hanno cambiato in profondità le nostre vite, svelandone i segreti più nascosti: il risultato è un racconto insieme esilarante e sconcertante che dice molte cose sulla società in cui viviamo e sul modo in cui rappresentiamo noi stessi. "Da un lato, l’obiettivo di una macchina fotografica o di una telecamera è un prolungamento dei nostri occhi, un ampliamento del nostro campo visivo", affermano i due registi. "Dall'altro, bisogna ricordare che c'è sempre qualcuno dietro quell’obiettivo, che indirizza lo sguardo a favore dei propri interessi, che siano economici, politici o di altra natura... Siamo ormai arrivati ad avere circa 45 miliardi di obiettivi sul pianeta e viene da chiedersi se la miriade di immagini che vengono prodotte ogni giorno rendano più acuta la nostra visione del mondo o solo più sfocata".