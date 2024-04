Face/Off 2: Nicolas Cage e John Travolta torneranno a sfidarsi nel sequel

News Cinema

Il solito Daniel Richter, un espertone di scoop, rivela che nel sequel di Face/Off diretto da Adam Wingard torneranno sia John Travolta che Nicolas Cage. Sarà vero?

Le prime voci su un sequel di Face/Off, capolavoro action di John Woo, hanno iniziato a circolare tre anni fa, quando si seppe che Adam Wingard e il suo co-sceneggiatore, Simon Barrett, stavano lavorando sul copione del film. L'anno scorso, poi, il regista aveva detto che avrebbe fatto il film solo col cast originale e ora, stando all'espertone di scoop Daniel Richtman, è cosa fatta:nJohn Travolta e Nicolas Cage torneranno a darsi battaglia sul grande schermo.

Face/Off 2 nuova sfida per Nicolas Cage e John Travolta?

Secondo Richtman, di professione "scooper", Sean Archer (Travolta) e Castor Troy (Cage) torneranno coi loro veri - si fa per dire - volti nel sequel di Face/Off, sul quale al momento non si conoscono altri dettagli. L'originale del 1997 vedeva un agente speciale dell'FBI e un terrorista sociopatico che finivano per scambiarsi i connotati. Il film si ricorda soprattutto per le spericolate sequenze action, innestate su un tema molto interessante e cinematografico come quello del doppio. Ma Castor Troy non moriva nel finale del film? Secondo Simon Barrett no, e dunque lo rivedremo pronto a ingaggiare una nuova battaglia col suo arcinemico, che ha la sua vecchia faccia.