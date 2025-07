F1: Perché il personaggio di Brad Pitt si mette in tasca una carta da gioco prima di ogni gara? Lo spiega Joseph Kosinski

News Cinema

Mentre F1 - Il Film continua a sbancare i botteghini, il regista Joseph Kosinski spiega perché Sonny Hayes, alias il personaggio di Brad Pitt, abbia l'abitudine di infilare nella tasca della tuta una carta da gioco prima di ogni competizione.

Visto che il caldo non dà tregua, una delle maniere migliori per stare al fresco è andare al cinema, a vedere un film in una bella sala con aria condizionata. Chi lo ha già fatto, con buona probabilità ha visto F1 - Il Film, con Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 amante del rischio e determinato a far mangiare la polvere agli avversari. Ora, se siete stati spettatori dell'indiavolato action di Joseph Kosinski, avrete notato che il protagonista Sonny Hayes, prima di una gara, infila sempre una carta nella tasca della sua tuta, un rituale di cui non viene data una spiegazione esaustiva. Per questa ragione qualcuno ha chiesto al regista il motivo del gesto e lui ha prontamente risposto.

Sonny Hayes e il rituale della carta da gioco

Intervistato da GQ, Joseph Kosinski ha dunque spiegato perché Sonny Hayes si metta in tasca una carta prima di ogni gara automobilistica. Naturalmente si tratta di un gesto scaramantico, che ha a che vedere con il bisogno di avere il controllo su qualcosa in una situazione di pericolo estremo:

Credo abbia a che vedere con il fatto che rischia la vita ogni singolo giorno. In ogni modo anche Brad ha i suoi rituali superstiziosi: ad esempio entrava in macchina solo dalla parte sinistra e si infilava prima una scarpa e poi l'altra

Kosinski ha poi aggiunto:

Suo padre era un giocatore d'azzardo e volevamo che questa cosa si andasse a influenzare un suo rituale

L'ultima carta del film (attenzione spoiler!)

Sfortunatamente, la passione di suo padre per il gioco ha fatto diventare Sonny, nei 30 anni trascorsi dalla sua ultima gara di Formula 1, un giocatore d'azzardo patologico. La sua dipendenza, poi, ha portato al fallimento dei suoi 3 matrimoni, ma c'è da dire ancora un’altra cosa, che però potrà leggere solo chi ha visto il film. Tutti gli altri si guardino dal proseguire la lettura dell'articolo.

Spoiler:

Anche prima dell'ultima gara, durante il Grand Prix di Abu Dhabi, Sonny infila nella tasca della sua tuta una carta da gioco. Il pilota vince, ma al pubblico viene negata la possibilità di scoprire di quale carta si tratti. Perché questa scelta? Probabilmente a sottenderla è il desiderio di far capire che Hayes non ha più bisogno di abitudini scaramantiche perché è lui il padrone del suo destino. Almeno così scrive Screen Rant, che è la fonte della nostra notizia.