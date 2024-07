F1 con Brad Pitt, costi fuori controllo e reshoot? Il producer nega: "Abbiamo speso meno di quel che si dice"

News Cinema

Per il F1 con Brad Pitt che vedremo nel 2025, si è vociferato di un costo di oltre 300 milioni di dollari, con reshoot abbondanti. Il veterano Jerry Bruckheimer, intervistato da Deadline, ha provato a spiegare le cose in modo più preciso e meno catastrofistico.

Il trailer di F1 con Brad Pitt, diretto dal regista di Top Gun Maverick, cioè Joseph Kosinski, ha già fatto partire in quinta la rete, oltre a innestare le consuete voci che si accompagnano sempre a produzioni così possenti, in questo caso finanziate da Apple, per un'uscita al cinema nel giugno 2025. Il veterano producer Jerry Bruckheimer e il regista hanno discusso con Deadline di vari argomenti, e hanno respinto i rumor riguardanti budget giganteschi e reshoot disperati. L'unico vero problema è stato lo sciopero dell'anno scorso, ma la fortuna ha aiutato. Leggi anche Top Gun 3 è una possibilità? Parla il producer Jerry Bruckheimer F1: Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano del film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno - HD

F1, il film con Brad Pitt beneficia di sgravi fiscali e non ha avuto reshoot

Apple ha finanziato l'imminente F1 con Brad Pitt e Damson Idris, diretto da Joseph Kosinski, e il producer Jerry Bruckheimer, dopo quasi 50 anni di carriera, garbatamente respinge al mittente le voci su costi fuori controllo e reshoot per "salvare" il film. La storia di F1, sponsorizzato ufficialmente dal Circus, vede un pilota ritiratosi per un infortunio negli anni Novanta (Pitt), tornare a correre per far piacere al capo della squadra APXGP (Javier Bardem), e per fiancheggiare l'altro pilota già assunto, portato sullo schermo da Damson Idris. Squadra vincente con Top Gun Maverick, Bruckeimer e Kosinski hanno gestito il progetto alla stessa maniera: riprese sulle vere piste del Grands Prix, attori davvero nell'abitacolo a guidare le auto, Lewis Hamilton come consulente e coproducer, 15 camere montate su ogni auto (Formula 2 mascherate da Formula 1), spettacolo pensato per l'IMAX. Apple non bada a spese? Fino a un certo punto. Bruckheimer è esasperato quando deve affrontare le voci del budget mostruoso da 300 milioni di dollari e dei reshoot.

Purtroppo per chi lo dice siamo decine di milioni di dollari ben lontani da quella cifra, ma per fortuna per noi! La gente non realizza che, prima di tutto, giriamo dove ci sono sgravi fiscali: ce ne sono di forti in Inghilterra, diverse zone dell'Europa li offrono, come pure Abu Dhabi. Questo abbassa il budget. In più abbiamo raccolto soldi per la nostra macchina, con le sponsorizzazioni di alcuni team di Formula 1. Se considerate tutte queste cose, quel numero si abbassa parecchio di più. [...]

Non abbiamo mai fatto reshoot, ma proprio zero. Si è diffusa questa voce infondata. No, una volta che è partito lo sciopero [della SAG-Aftra nell'estate 2023, ndr], ci siamo concentrati sulle auto, sulle scene di guida con le controfigure, senza gli attori. Abbiamo creato un'unità più piccola, abbiamo riotto lo staff e il resto per risparmiare. Poi siamo andati sui vari circuiti, in pratica abbiamo finito tutte la riprese della seconda unità. [...] Lo sciopero è stato un problema per il settore, ma noi ne abbiamo in un certo senso beneficiato. Ci mancavano tipo solo quattro giorni di lavoro con gli attori, a Silverstone. Avevamo una grossa seconda unità e un regista della seconda unità, ma visto che lui non poteva lavorare, l'ha presa in mano Joe stesso. È fantastico avere il regista della prima unità sulla seconda, perché spesso tocca rigirare un sacco di roba, perché non ha quello che vuole. Abbiamo risparmiato soldi perché non abbiamo rigirato nulla, Joe ha girato esattamente quello che voleva in quel frattempo. E ora siamo tornati a Silverstone con gli attori.