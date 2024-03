Exhuma: ecco il trailer dell'horror coreano che ha battuto in patria Dune 2 e ora esce in America

News Cinema

Come vi avevamo riportato, in Corea del Sud tiene banco l'horror soprannaturale Exhuma e nemmeno Dune 2 è riuscito a scalzarlo dalla prima posizione. Ora vi mostriamo il trailer.

Da ananti dell'horror orientale, non vediamo l'ora di vedere questo Exhuma, che proviene dalla Corea del Sud, un paese che cinematograficamente ci ha dato molte gioie. Dopo esser diventato il maggior incasso in patria, questo horror soprannaturale esce in America il 22 marzo e siamo in grado di mostrarvene non uno ma due trailer: il primo, via Bloody Disgusting, realizzato per la distribuzione ameircana e il secondo per quella nazionale.

Exhuma: la trama

Diretto da Jang Jae-Hyun e interpretato dalle popolari star coreane Choi Min-Sik, Kim Go-Eun, Yoo Hai-Jin e Lee Do-Hyun, Exhuma racconta la seguente storia: "Quando una celebre sciamana e il suo allievo vengono assunti da una famiglia ricca e misteriosa, iniziano ad indagare sulla causa di una inquietante malattia soprannaturale che colpisce solo i primogeniti di ogni generazione. Con l'aiuto di un esperto impresario di pompe funebri e del più stimato mago degli elementi naturali del paese, presto arrivano alle origini della maledizione, nella tomba nascosta da tempo in un terreno sacro. Avvertendo un'aura minacciosa attorno alla sepoltura, la squadra decide di riesumare e spostare altrove immediatamente i resti ancestrali. Ma quando qualcosa di molto più oscuro emerge, scoprono presto quello che succede a coloro che osano disturbare la tomba sbagliata". Con queste premesse, noi saremmo in prima fila per vederlo, ma per ora dobbiamo accontentarci del, o meglio dei trailer. Qua quello coreano.