Everything Everywhere All at Once: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima dello spettacolare film con Michelle Yeoh

Dai fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, sta per arrivare nei cinema italiani il film definitivo sul multiverso con le icone del cinema Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis dirette dal geniale duo di registi visionari The Daniels - ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

La più grande sorpresa della stagione al box office americano 2022, Everything Everywhere All at Once sarà sale italiane a partire dal 6 ottobre distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Per l’occasione, il protagonista maschile Ke Huy Quan - icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto - verrà in Italia a presentare il film durante il tour di anteprime che toccherà Roma, Bologna e Milano.



