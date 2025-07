Eventi e anniversari, da Heidi a Non essere cattivo di nuovo in sala nel futuro prossimo di Adler

News Cinema

La società di distribuzione Adler Entertainment ha presentato a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione un listino novità con riedizioni in sala di classici amati come Lo Squalo e Non essere cattivo, insieme a un personaggio iconico come Heidi e una consueta attenzione verso l'horror e il cinema di genere.

Eventi speciali per avvicinare nuove generazioni a titoli di qualche anno fa, come Non essere cattivo di Claudio Caligari, così come il ritorno di Heidi, pronta a incuriosire nuove bambine e bambini. Per non parlare però della consueta attenzione per i brividi horror e il cinema di genere, con film come L'ombra del corvo o Play Mother - Il gioco del male.

Adler Entertainment ha portato a Riccione un listino novità con una proposta piena di suggestioni per generazioni e tipi di pubblico diverso. Occasione per parlarne in questa video intervista da Ciné insieme a Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler.