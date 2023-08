Eve Hewson e Joseph Gordon-Levitt nel trailer di Flora and Son, nuovo film Apple Original

News Cinema

Debutta in streaming il 29 settembre su Apple TV+, scritto e diretto dall'irlandese John Carney, quello di Once e Singe Street.

I protagonisti sono Eve Hewson (la figlia di Bono, attrice in film come Il ponte delle spie e in serie come The Knick) e Joseph Gordon-Levitt. Sceneggiatore e regista è John Carney, l'irlandese di Once e di Sing Street.

Stiamo parlando di Flora and Son, nuovo film Apple Original che vedremo in streaming su Apple TV+ dal 29 settembre. Questa è la trama ufficiale:

Flora (Eve Hewson) è una mamma single che non sa cosa fare con il figlio adolescente e ribelle Max (Orén Kinlan). Incoraggiata dalla polizia a trovare a Max un hobby, Flora cerca di tenerlo occupato regalandogli una chitarra acustica scassata. Con l'aiuto di un musicista di Los Angeles un po' sbandato (Joseph Gordon-Levitt), Flora e Max scoprono il potere trasformativo della musica. Dalla mente musicale di John Carney, "Flora and Son" esplora il legame tra una madre e un figlio in un viaggio verso una nuova armonia.

Il film è diretto da John Carney. che lo produce insieme a Anthony Bregman, Peter Cron, Rebecca O'Flanagan e Robert Walpole. Cathleen Dare, Milan Popelka e Alison Cohen sono i produttori esecutivi. Nel cast ci sono anche Jack Reynor e Orén Kinlan.

Questo è il trailer ufficiale di Flora and Son: