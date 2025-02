Ethan Hawke scrive e produce un remake del western con Gregory Peck Romantico Avventuriero

News Cinema

The Gunfighter, western del 1950 di Henry King con Gregory Peck, da noi Romantico avventuriero, oggetto di un remake scritto e prodotto da Ethan Hawke.

Anche Ethan Hawke si dà al western, nonostante il genere non sembri godere di florida salute. L'attore è stato infatti scritturato dai 20th Century Studios per scrivere - assieme a Shelby Gaines - e produrre (non ancora per interpretarlo e/o dirigerlo) The Gunfighter, conosciuto in Italia col titolo Romantico Avventuriero, il film con Gregory Peck diretto nel 1950 da Henry King.

Nel 2023 Ethan Hawke ha diretto la figlia Maya in Wildcat, ancora inedito da noi e adesso si prepara a sviluppare la storia per questa nuova versione di The Gunfighter. Nel film originale, Peck è Jimmy Ringo, un pistolero veterano famoso per la sua velocità nell'estrarre la Colt. Questo talento gli attira costantemente nemici pronti a sfidarlo per potersi vantare di averlo battuto. In realtà Ringo vuole solo riunirsi con la sua famiglia, ma deve combattere contro molti ostacoli per farlo, incluso il giovane pistolero Hunt Bromley. Mentre cerca di riconciarsi con la moglie Peggy, Ringo scopre che non è così semplice lasciarsi alle spalle il suo passato violento. The Gunfighter era la seconda collaborazione di Gregory Peck con Henry King, che lo aveva diretto l'anno precedente nel bellico Cielo di fuoco.