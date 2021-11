Eternals, Kit Harington parla del futuro del suo personaggio [SPOILER]

News Cinema

Comprimario nel vasto cast di Eternals, il Dane Whitman di Kit Harington avrà di certo un futuro nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensa l'interessato?

Il personaggio di Kit Harington in Eternals, Dane Whitman, è in effetti secondario nell'economia generale del racconto, eppure la sua presenza serve a introdurre un suo futuro nel Marvel Cinematic Universe, come si evince da qualche dialogo e soprattutto dalla scena che lo riguarda nei titoli di coda. Ne parliamo in zona spoiler, ricordandovi che il lungometraggio è attualmente nelle nostre sale. Leggi anche Eternals, la spiegazione dei titoli di coda: chi sono quei personaggi? [SPOILER]

Eternals, il futuro di Kit Harington nel Marvel Cinematic Universe

Nel finale di Eternals, Dane Whitman alias Kit Harington sta quasi per diventare il Cavaliere Nero, il Black Knight quinto della sua stirpe nei fumetti Marvel: spiega a Sersi che la sua è una famiglia "complicata" e, nell'illusione di salvare l'Eterna nel post-credits, medita se toccare o meno una spada ricevuta in eredità, la mitica Lama d'Ebano che appartenne a un suo antenato, il primo Cavaliere Nero (nonché prima apparizione del personaggio nei tipi Marvel, datata 1955). Hollywood Reporter ha chiesto all'ex-Jon Snow se sia al corrente di ciò che i Marvel Studios hanno in serbo per il suo personaggio. Kit ha spiegato di non sapere nulla di preciso, se non che ci sono "diverse direzioni che potrebbero intraprendere con lui", con un "futuro molto interessante." Per quel che lo riguarda, è rimasto affascinato soprattutto da un aspetto preciso.

Mi affascina ogni personaggio che in una storia abbia una qualche forma di dipendenza. Nel caso di Dane, è evidente che questa spada, questa lama, sia per lui come una droga, questa cosa la trovo estremamente interessante.